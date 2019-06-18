228-я в граммах и сроках 13 таблиц и графиков об антинаркотической статье УК

Дело журналиста Ивана Голунова привлекло внимание к работе правоохранительных органов и судебной системы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. “Ъ” подробно изучил главную антинаркотическую статью УК — 228-ю: о чем она и как применяется на практике.

О чем статья 228 УК РФ

Статья 228 предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (далее обобщенно наркотических средств).

Статья 228.1 (ее инкриминировали Ивану Голунову) — за производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

Статья 228.2 — за нарушение правил оборота наркотических средств.

Статья 228.3 и 228.4 — за незаконное приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств (то есть веществ, используемых для изготовления наркотиков).

Помимо статьи 228 со всеми частями наказания, связанные с незаконным оборотом наркотиков, содержатся в статьях 229–233 УК. КоАП также предусматривает административное наказание за преступления, связанные с наркотиками. В частности, незаконный оборот наркотических и психотропных веществ (ст. 6.8 КоАП), пропаганда наркотических средств (6.13), потребление в общественных местах (20.20).

Какое наказание грозит нарушителям

За приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта (ст. 228) предусмотрено наказание (в зависимости от размера изъятых веществ):

Лишение свободы Дополнительно В значительном размере до 3 лет* штраф до 40 тыс. руб., обязательные / исправительные работы, ограничение свободы до 3 лет В крупном размере от 3 до 10 лет штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до 1 года В особо крупном размере от 10 до 15 лет штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до 1,5 лет

*в данном случае лишение свободы не обязательное, а лишь одно из возможных наказаний

За незаконное производство и сбыт наркотиков (ст. 228.1) УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, в исключительных случаях вплоть до пожизненного заключения.

Какой срок грозит нарушителям по ст. 228.1 Лишение свободы Без отягчающих обстоятельств от 4 до 8 лет Сбыт в СИЗО, административных зданиях, на спортивных, образовательных и транспортных объектах, с помощью СМИ и интернета от 5 до 12 лет Группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере от 8 до 15 лет Организованной группой, в крупном размере, с использованием должностного положения, несовершеннолетнему от 10 до 20 лет В особо крупном размере от 15 до 20 лет, пожизненно

Дополнительно возможно назначение штрафа вплоть до 1 млн руб., ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовный кодекс предусматривает освобождение от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков или прекурсоров для лиц, добровольно сдавших эти вещества и активно способствовавших раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изобличению лиц, их совершивших, и обнаружению имущества, добытого преступным путем. Незаконные производство и сбыт наркотических веществ или прекурсоров (ст. 228.1 и 228.4) освобождения от ответственности не предусматривают.

Как определяется размер наркотических веществ

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических веществ и растений, содержащих наркотические вещества, утверждены постановлением правительства от 1 октября 2012 года №1002.

К примеру, N-метилэфедрон и его производные, сбыт которых инкриминировали Ивану Голунову, в крупном размере соответствует более 1 г вещества.

Определение размера запрещенных наркотических веществ при уголовном преследовании (граммов свыше)

Значительный Крупный Особо крупный Кокаин 0,5 5 1500 Героин 0,5 2,5 1000 Амфетамин и его производные 0,2 1 200 Метамфетамин 0,3 2,5 500 Гашиш (анаша, смола каннабиса) 2 25 10 000 Каннабис (марихуана) 6 100 100 000 Кактус, содержащий мескалин 50 250 25 000 Кокаиновый куст (растение рода Erythroxylon) 20 250 20 000 Конопля (растение рода Cannabis) 6 100 100 000

Согласно исследованию Института проблем правоприменения «Карта наркопреступлений РФ», по данным на 2014 год, наиболее часто изымаемые правоохранителями наркотики — каннабиноиды, героин и амфетамины.

Посмотреть карту можно здесь.

О чем говорит судебная статистика

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в РФ выносится по 228-й статье. Так, в 2018 году по всем составам УК РФ были осуждены 658,3 тыс. человек, из них на статью 228 со всеми частями пришлось 13,4% от всех приговоров. Для сравнения: годом ранее доля составляла 14,3% (общее число осужденных — 697 тыс.), в 2014 году — 15,2% (из 719,3 тыс.). Если брать все статьи, связанные с наркотиками, то по ним сидит четверть всех осужденных.

Самой массовой является статья 228 (приобретение и хранение без цели сбыта), на которую в 2018 году пришлось 79% всех приговоров (69,6 тыс.). На сбыт наркотиков (228.1) приходится 21% приговоров.

Большинство осужденных — молодежь (возрастная группа от 18 до 29 лет).

Самым распространенным сроком за преступления, связанные с наркотиками, является лишение свободы на 3—5 лет. При этом освобождением от наказания завершается лишь 0,3% уголовных дел.

Ст. 72.1 УК РФ дает суду возможность обязать осужденного пройти лечение от наркомании (если основное наказание не связано с тюремным заключением). В ст. 82.1 предусмотрена возможность осужденному на реальный срок добровольно пройти лечение от наркомании с отсрочкой отбывания наказания.

Особенности правоприменения

В докладе Института проблем правоприменения «Наркопреступления в России: анализ судебной и криминальной статистики» от 2017 года отмечается, что потребителей в России преследуют чаще, чем распространителей. Авторы выявили «искусственное искажение масс изъятых наркотиков со стороны правоохранительных органов». «У наркопотребителей чаще всего изымаются именно такие массы марихуаны и гашиша, которых как раз достаточно для квалификации правонарушения как уголовного преступления, и эти массы ненамного превышают значительный размер, необходимый для возбуждения уголовного дела», говорится в докладе.

Алексей Кнорре, «Наркопреступления в России: анализ судебной и криминальной статистики» Алексей Кнорре, «Наркопреступления в России: анализ судебной и криминальной статистики» Алексей Кнорре, «Наркопреступления в России: анализ судебной и криминальной статистики»

Отдельной проблемой исследователи называют тот факт, что «под наркотиком правоохранителями понимается не чистое наркотическое вещество, находящееся в смеси, а вся смесь целиком.

По словам эксперта Института проблем правоприменения Европейского университета Алексея Кнорре, официальной статистики привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию дел по наркостатьям нет. Однако контент-анализ СМИ за последние 5 лет позволил выявить около 500 случаев, когда сотрудник правоохранительных органов был задержан, арестован или осужден за фальсификацию, связанную с наркотиками.

ЧИТАТЬ / Громкие приговоры по статье 228 УК РФ 23 ноября 2010 года во время обысков в доме активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой нашли девять граммов героина. 29 декабря 2011 года Заднепровский районный суд Смоленска приговорил ее к 10 годам лишения свободы (ч. 3 ст. 228.1). 28 февраля 2017 года она вышла на свободу по УДО. 29 января 2013 года в Москве был задержан член территориальной избирательной комиссии района Проспект Вернадского от КПРФ и постоянный участник акций протеста Сергей Резников. При задержании полицейские нашли у коммуниста несколько граммов кокаина, но он своей вины не признал. 6 марта 2017 года Никулинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы (ч. 2 ст. 228). Вышел на свободу 20 ноября 2018 года после того, как Рязанский областной суд заменил оставшийся срок штрафом в 350 тыс. руб. 20 февраля 2014 года президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев был взят под стражу в чеченском селе Гехи по подозрению в незаконном хранении трех граммов героина. 7 июля того же года он был приговорен Урус-Мартановским городским судом к четырем годам колонии (ч. 2 ст. 228). Вышел на свободу 20 декабря 2017 года. 15 апреля 2016 года по дороге в аэропорт города Грозный был задержан журналист Жалауди Гериев. Его обвинили в хранении и перевозке 168 граммов марихуаны. 5 сентября того же года Шалинский городской суд приговорил его к трем годам колонии (ч. 2 ст. 228). 30 апреля 2019 года он вышел на свободу. 9 января 2018 года в Чечне сотрудники ДПС остановили автомобиль руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. В его машине был обнаружен пакет со 180 граммами марихуаны. Сам правозащитник своей вины не признал, заявив, что наркотики ему подбросили. 18 марта 2019 года Шалинский городской суд Чечни приговорил его к четырем годам колонии (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 10 июня того же года был освобожден по УДО.

Международный опыт

Наказания за преступления, связанные с наркотиками, очень различаются. В частности, в Сингапуре одно из самых строгих законодательств на планете. Незаконным является хранение, потребление, производство, торговля, независимо от количества. Наказания — вплоть до смертной казни. На другом конце света Дания и Нидерланды, где употребление наркотиков вообще не является уголовно наказуемым.

В США наркотические преступления регулируются на федеральном уровне и законодательством штатов. В большинстве штатов уголовно наказуемым является не употребление, а хранение наркотиков. Приговоры с тюремным сроком грозят за хранение в большом количестве и сбыт. По данным Комиссии по приговорам США, за 2017 финансовый год большинство (95,6%) осужденных за торговлю наркотиками получили тюремные сроки. Средний срок — 70 месяцев (около 6 лет). Средний возраст нарушителя при вынесении приговора — 36 лет. Самыми распространенными наркотиками в США являются метамфетамин и кокаин. На сегодняшний день 45% заключенных в американских тюрьмах отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками.

Марина Бочарова, Артем Косенок, Михаил Малаев, Ольга Шкуренко