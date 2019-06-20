Путин: результаты нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заверил, что нацпроекты призваны «поставить экономику на новые рельсы» и поднять уровень жизни граждан. По его словам, они должны «обеспечить толчок, прорыв».

«Главное — нужно изменить структуру нашей экономики, нам нужно сделать ее высокотехнологичной, цифровой, чтобы она включала элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру. Все только для чего? Чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан»,— сказал глава государства.

По его словам, сегодня работа органов власти строится вокруг реализации нацпроектов, а персональная ответственность за их выполнение лежит «на плечах каждого министра». Господин Путин уверен, что результаты этой работы должны «чувствоваться уже сейчас, в этом году».

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев открыл серию совещаний по достижению национальных целей развития, начав с экономики и жилищного строительства.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.