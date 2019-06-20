Путин лично проконтролирует ход мусорной реформы

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин будет лично контролировать работу над реформой по утилизации и переработки бытовых отходов. Он отметил, что рост тарифов на вывоз мусора отчасти неизбежен.

По словам президента, результаты мусорной реформы должны быть видны сразу. «Люди должны видеть результат, и этот не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Эти результаты люди должны видеть сейчас»,— сказал он в ходе прямой линии. Президент отметил, что у граждан возникает множество вопросов, связанных с ростом тарифов. «Растут тарифы <…> Отчасти, может быть, это и неизбежно, потому что нужно первично иметь хотя бы первичные деньги, чтобы система начала работа»,— сказал он.

Сейчас по всей России проходит масштабная «мусорная реформа», цель которой переход на новые правила обращения с ТКО, сокращение числа нелегальных пунктов хранения отходов, создание заводов по переработке и утилизации мусора.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Анна Васильева: С 1 января большинство российских регионов перешло на новую систему обращения с отходами, согласно которой основную часть работы выполняют региональные операторы. Впрочем, жители регионов жалуются, что «на бумаге» все работает, а на деле ничего не изменилось, либо стало только хуже, а вся «реформа» заключается только в увеличении тарифа за вывоз отходов. По мнению экспертов, ситуация с отходами в стране критическая. Например, в Генпрокуратуре отмечают, что у государства не имеется полных сведений о классе опасности, состоянии, потребности в переработке отходов в ряде регионов. Кроме того, прокуроры отмечают «катастрофическую исчерпаемость» действующих мусорных полигонов. Эксперты отмечают, что из-за недостатка мощностей для размещения мусора и отсутствия новых объектов в некоторых российских субъектах скоро может наступить «мусорный коллапс». В Росприроднадзоре признают, что в некоторых регионах полигонов недостаточно, поэтому в них приходится использовать площадки временного накопления.

О том, как премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.