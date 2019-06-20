Путин выступил за изменение статьи о преступном сообществе по экономическим преступлениям

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Под статью о преступном сообществе по экономическим преступлениям можно подвести совет директоров любой компании, где кто-то из ее членов нарушил закон, сообщил президент России Владимир Путин. Он выступил за необходимость внести изменения в законодательство.

«Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление администрации президента должно этим заняться, в Госдуме должны об этом подумать»,— сказал президент Путин, добавив, что это «недопустимо, это очевидный факт». Он отметил, что в отношении бизнесменов, нарушивших закон, нужно чаще использовать залог и домашний арест. «Так и хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают, отсиживаются где-то за бугром, а наши партнеры не спешат даже в абсолютно очевидных вещах с уголовными правонарушениями, даже просто гражданскими никого выдавать»,— сказал президент.

Он отметил, что залог и домашний арест нужно «использовать шире», но исключать арест тоже нельзя. «Если богатый человек будет постоянно откупаться, то рядовые граждане скажут: он богатый, ему все можно? Этого тоже нельзя допустить»,— сказал Путин.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Анастасия Курилова: Назначение предпринимателям залога вместо ареста — постоянная тема в речи уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Формально в УПК есть запрет на арест бизнесменов, но суды отказываются распространять его на подозреваемых в мошенничестве, причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В мае этого года господин Титов встретился с Владимиром Путиным и снова поднял эту тему, предложив через постановление пленума Верховного суда РФ разъяснить, как применять залог в качестве меры пресечения. Президент тогда отметил, что важна сумма залога, и стоит ее высчитывать из размеров предполагаемого ущерба. Напомним, сейчас под арестом находится экс-министр федерального развития Михаил Абызов, за которого предлагали залог в 1 млрд рублей. Ему вменяется в вину создание преступного сообщества и похищение у сибирских энергетиков 4 млрд руб.

Президент уже заявлял, что считает залог эффективной мерой пресечения в делах по экономическим статьям. В конце мая он предложил «внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале “Ъ” «Борису Титову не хватает полномочий».