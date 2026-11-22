«Из материалов, которые содержатся в деле, видно, что полицией проводился комплекс ОРМ в отношении неустановленных лиц, потом там неожиданно появляется моя фамилия. Притом что я никаких договоров поручительства, оригиналов которых, кстати, в деле нет, не подделывал, ни Крестина, ни Алексеева не знаю. Более того, следствие утверждает, что преступление я совершил 13 июля 2012 года. Но на тот момент оно уже было окончено, и этот факт установлен, в частности, Хамовническим судом. Мою непричастность к совершению преступления 28 июля 2025 года своим решением подтвердил и Басманный суд, указав, что уголовное преследование в отношении меня должно быть прекращено по реабилитирующим основаниям,— заявил “Ъ” Сергей Широков.— Тем не менее если я виноват, то готов ответить, но следователь ни в суд дело не передает, ни прекращает его по срокам давности».