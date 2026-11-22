Басманный суд следователю не указ
СКР отказывается прекращать по сроку давности дело о попытке хищения столичных особняков
Как стало известно “Ъ”, несмотря на три решения Басманного суда, СКР отказался прекращать уголовное дело о попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости, в том числе нескольких десятков исторических особняков, в центре Москвы. Четверо фигурантов расследования давно находятся на свободе, а один из них еще в 2023 году, заключив контракт с Минобороны, ушел на СВО, где дважды был ранен и сейчас проходит лечение в госпитале.
Резонансное уголовное дело о хищении и попытке хищения объектов столичной недвижимости безуспешно пытались рассмотреть три московских суда. В первый раз в прокуратуру в 2014 году его вернул Симоновский суд. Тогда, как рассказывал “Ъ”, в нем в качестве обвиняемого и главного действующего лица фигурировал экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк.
В начинавшем расследование в июле 2012 года УВД по Южному округу Москвы полагали, что именно Анатолий Шестерюк являлся организатором криминальной схемы, конечной целью которой был вывод из госсобственности 120 объектов столичной недвижимости, включая 28 исторических особняков.
Впрочем, в суд были направлены материалы лишь по трем выделенным малозначительным эпизодам — хищениям земельных участков с газовыми АЗС, находившихся на МКАД и оцениваемых почти в 500 млн руб. Но на стадии прений гособвинитель вместе того, чтобы запросить сроки, ходатайствовал о возвращении дела надзорному ведомству для устранения выявленных нарушений Уголовно-процессуального кодекса (УПК).
После этого дело забрал себе СКР, а Анатолий Шестерюк перешел в ранг свидетелей. В ведомстве Александра Бастрыкина решили, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, лишь добросовестно заблуждался. Основным же действующим лицом в деле стал его бывший помощник Сергей Алексеев. Из материалов расследования получалось, что обвиняемый Алексеев «ввел в заблуждение относительно преступных намерений» не только своего начальника Шестерюка, но и практически все тогдашнее руководство московского территориального управления Росимущества.
Вместе с ним обвинения в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ) были предъявлены бывшему председателю правления банка «Московский капитал» Виктору Крестину, экс-сотруднику управления координации и анализа ГУ МВД по Центральному федеральному округу Сергею Широкову, а также коммерсанту Кириллу Посашкову.
При этом в инкриминируемых им эпизодах речь шла уже не о заправках, а о четырех крупных объектах столичной недвижимости, стоимость которых следствие оценило в сумму более 3 млрд руб. По версии ГСУ СКР, махинации фигуранты осуществляли через финансиста Крестина и его банк, а обвиняемые Широков и Посашков занимались соответственно фальсификацией договоров поручительства и незаконным приобретением права собственности на принадлежавшую государству недвижимость.
Организаторами преступления СКР считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата и совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева, другого совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина, а также бизнесмена Фарида Валеева.
В 2022 году 250 томов этого дела отказались рассматривать сначала Хамовнический, а затем Басманный суды столицы. В первом случае причиной стало нарушение территориальной подсудности, а во втором — дело было возвращено в прокуратуру из-за многочисленных нарушений норм УПК при составлении обвинительного заключения.
Отметим, что в Басманном суде защита подсудимых намеревалась ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с истекшим десятилетним сроком давности. Из материалов дела следовало, что самое позднее из вменяемых фигурантам в вину преступлений было совершено в июле 2012 года. Однако до подачи этого ходатайства дело тогда так и не дошло. Как, впрочем, и до нового процесса: следователь обвинительное заключение на утверждение в прокуратуру больше не передавал.
Все обвиняемые тем временем уже давно на свободе, а их защита по-прежнему добивается прекращения уголовного преследования.
Причем 52-летний бывший полицейский Сергей Широков, успевший после выхода на свободу в 2022 году поработать помощником адвоката, действия следователя обжалует самостоятельно во время отпусков из зоны СВО. На войну он ушел в октябре 2023 года, заключив контракт с Минобороны. Сначала служил во фронтовой разведке, после ранения в январе 2024 года, выписавшись из госпиталя, был переведен в мотострелковый батальон. Недавно старшина Широков после нового ранения вернулся в Москву и сейчас проходит лечение в одном из госпиталей.
«Из материалов, которые содержатся в деле, видно, что полицией проводился комплекс ОРМ в отношении неустановленных лиц, потом там неожиданно появляется моя фамилия. Притом что я никаких договоров поручительства, оригиналов которых, кстати, в деле нет, не подделывал, ни Крестина, ни Алексеева не знаю. Более того, следствие утверждает, что преступление я совершил 13 июля 2012 года. Но на тот момент оно уже было окончено, и этот факт установлен, в частности, Хамовническим судом. Мою непричастность к совершению преступления 28 июля 2025 года своим решением подтвердил и Басманный суд, указав, что уголовное преследование в отношении меня должно быть прекращено по реабилитирующим основаниям,— заявил “Ъ” Сергей Широков.— Тем не менее если я виноват, то готов ответить, но следователь ни в суд дело не передает, ни прекращает его по срокам давности».
Защищающий Кирилла Посашкова адвокат Константин Рогозин сообщил “Ъ”, что ведущий это дело следователь вынес уже несколько отказов в прекращении уголовного дела в связи с истекшими сроками привлечения к уголовной ответственности. «Причем он игнорирует распоряжения как своего непосредственного руководителя, который в ноябре 2024 и ноябре 2025 года обязал следователя устранить допущенное нарушение, но и судебные решения,— заявил “Ъ” адвокат Рогозин.— Басманный суд трижды признавал его отказ в прекращении уголовного дела незаконным. В июле нынешнего года мной на бездействие следователя была подана жалоба председателю СКР Александру Бастрыкину. Ответа на нее до сих пор нет».