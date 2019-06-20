Путин пообещал сотрудникам МВД расширить число разрешенных стран для отдыха

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что сотрудникам МВД увеличат число стран, в которые они могут поехать на отдых. «Мы договорились (с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.— “Ъ”) расширить географию возможного выезда сотрудников МВД за границу»,— сказал глава государства.

При этом господин Путин отметил, что профессиональная деятельность сотрудников МВД налагает на них некоторые ограничения. «Они должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет»,— добавил президент.

Напомним, в 2013 году сотрудникам МВД ужесточили правила выезда за границу. Им можно было отдыхать только в 13 странах, среди которых Туркменистан, Китай, Куба и т.д. Однако накануне Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники МВД получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полицейских оставляют дома».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.