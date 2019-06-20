Путин: никакой либерализации «антинаркотической» статьи быть не может

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в либерализации «антинаркотической» статьи 228 УК РФ. В ходе прямой линии он отметил, что в стране «много обвинительных приговоров» и от общего числа заключенных 26% осуждены по «наркотическим» статьям.

«Нужно ли либерализовать? На мой взгляд, нет. Угроза для нашей нации и народа очень велика. Никакой либерализации здесь быть не может»,— уверен господин Путин. Он отметил, что человек, который хранит, перевозит, распространяет наркотические средства, должен «нести ответственность».

Также Владимир Путин подчеркнул, что необходимо «наладить контроль над правоохранительными органами, чтобы не было, как не было с тем журналистом (спецкором «Медузы» Иваном Голуновым.— “Ъ”)». Президент также выразил надежду на то, что «будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию». Он не исключил создание специальной структуры, которая бы отдельно следила за деятельностью МВД, ФСБ, Генпрокуратуры.

Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин: Реакция Владимира Путина на попытки разговора о либерализации наркополитики в России – демонстративно и предельно сверхжесткая. Видимо, это объясняется форматом мероприятия: огромная распространенность социальных фобий, очевидно, рассматривается президентской властью де-факто бесплатным политическим ресурсом, который предельно соблазнительно использовать. Возможно, неготовность к содержательному обсуждению наркополитики связана с относительно низкой распространенностью употребления наркотических веществ в России в сравнении с ЕС при большой мифологизированности темы. «Дело Ивана Голунова» в этой связи явно рассматривается как проблема, прямо не связанная со статьей 228 УК.

Напомним, обсуждение «антинаркотической» статьи активизировалось после того, как 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции.

Пересмотреть антинаркотическое законодательство предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, депутаты Госдумы и ученые РАН. МВД пообещало жестко наказывать полицейских, которые устраивают провокации с наркотиками. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ.

О деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.