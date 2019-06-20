Путин: Россия не планирует создавать с Белоруссией единое государство

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Россия не планирует объединяться с Белоруссией в одно государство, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Он добавил, что союзным договором продолжают заниматься экспертные группы двух стран.

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства — это не единое государство, это не одно и то же»,— объяснил президент в ходе прямой линии.

По его словам, некоторые положения не были выполнены Россией и Белоруссией. «Вот сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, и во что нужно внести соответствующие коррективы»,— заявил президент России.

В конце 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В конце мая Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.