Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет. В ходе прямой линии господин Путин отметил, что на май темпы роста реальной зарплаты граждан составляют 2,8%. Также он добавил, что одним из приоритетов власти является повышение уровня доходов пенсионеров.

Президент согласился с высказыванием граждан о том, что жить стало тяжелее. Он напомнил, что для финансирования нацпроектов правительство пошло на меры, которые привели к неблагоприятным последствиям «на очень короткий промежуток времени», но «сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция ушла». «Действительно реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы стали восстанавливаться»,— сказал глава государства. По словам господина Путина, «средняя номинальная зарплата в этом году выросла до около 44-45 тыс. руб.». Он уточнил, что в 2017 году она составляла 33,2 тыс. руб.

Также Владимир Путин отметил, что важно разделять понятия реальные располагаемые доходы населения и заработные платы, так как первое состоит из доходов и расходов. Частью расходов же сейчас являются выплаты по кредитам. «И банки предоставляют сейчас кредиты гражданам под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато и рискованно. ЦБ должен обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей»,— уверен президент.

Руководитель отдела бизнеса “Ъ” Юрий Барсуков: Владимир Путин заявил, что снижение доходов граждан вызвано, в том числе, падением цен на нефть, газ и удобрения. Не вполне ясно, какой период времени имел в виду президент, но, по крайней мере, в прошлом году ситуация была обратной. Средняя цена нефти Urals в 2018 году выросла на 32%, до $70 за баррель. Средняя экспортная цена газа (при поставках «Газпрома» в дальнее зарубежье) в 2018 году выросла на 23%, до $246 за тыс. кубометров. Средняя экспортная цена на калий (по данным «Уралкалия») выросла в 2018 году на 22%, до $212 за тонну (на условиях FCA). Цены на азотные удобрения в 2018 году также росли. Так, по данным «Еврохима», цена на карбамид (FOB «Южный») выросла на 14%, до $251 за тонну. Цена фосфатных удобрений (FOB Балтика) увеличилась на 18%, до $413 за тонну.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились. Падение происходило на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году рост был 0,1%. В апрельской сводке макроэкономической статистики Росстата обнаруживается существенный пересмотр оценки реальных зарплат в марте 2019 года: темп их годового прироста был повышен с нулевого до 2,3%

О планах правительства увеличить доходы россиян к 2024 году — в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.