Прямая линия с Владимиром Путиным в цифрах

20 июня в Гостином дворе в 17-й раз прошла прямая линия с Владимиром Путиным. “Ъ” подвел статистические итоги общения президента с народом.

Общение главы государства с народом в прямом эфире продолжалось 4 часа 8 минут (в прошлом году — 4 часа 20 минут). Самым долгим был эфир 2013 года (4 часа 47 минут). В этот раз аплодисменты прозвучали три раза (в прошлом году зал аплодировал один раз, в позапрошлом — три). В адрес главы государства поступило около 2,6 млн вопросов (рекордные 3,25 млн вопросов были в 2015-м).

Всего президент успел ответить на 81 вопрос (на два больше, чем в прошлом году). Самыми задаваемыми стали вопросы на социальную тему — Владимир Путин ответил на 26 таких вопросов (на 9 меньше, чем в прошлом году). После «социалки» идут внутренняя политика и экономика (15 и 14 вопросов соответственно), потом международные отношения (9). Три вопроса были посвящены военной тематике, по одному — спорту и культуре. Также глава государства ответил на 12 личных вопросов. Президента, в частности, спросили, он больше москвич или россиянин, где его граница терпения в отношении чиновников, как он борется с ленью, может ли он рассказать о себе анекдот, является ли он инопланетянином, было ли ему когда-нибудь стыдно.

Также несколько вопросов президент зачитал сам: является ли прямая линия шоу спецслужб, про повышение уровня поддержки семей с детьми до трех лет, куда ведет Россию банда патриотов из «Единой России», когда на местах снова будут выбирать власть, когда чиновники будут получать зарплату, как обычные рабочие, когда будет мост через реку Лену и другие.

В ходе общения было 12 прямых включений из российских регионов (как и годом ранее): из Серпухова, Тюменской области, Красноярска, Магадана, Дагестана, Набережных Челнов, Горно-Алтайска и Краснодара. Некоторые вопросы были заданы после репортажей журналистов — из Смоленской, Псковской, Челябинской областей и Приморского края. Также было прямое включение из Киева. За время прямой линии были показаны восемь видеообращений, а также четыре включения губернаторов и членов правительства.

Владимир Путин высказал мысль: «Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных». Также он вспомнил выражение: «Там, где русскому хорошо, немцу может быть смерть». На вопрос о вооружениях он ответил фразой «хочешь мира — готовься к войне», а на вопрос об арестах бизнесменов — «от нас не убежишь, у нас руки длинные». Господина Путина пригласили сыграть в хоккей в Пензе и выпить за победу в войне с террористами на Кавказе.