Путин назвал главную проблему России

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос «Какая главная проблема в России?». По мнению главы государства, властям необходимо добиться роста производительности труда. «Это основная проблема»,— считает господин Путин.

Ранее стало известно, что 36 регионов России в 2019 году могут получить 1,965 млрд руб. для реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

О нацпроекте по повышению производительности труда читайте в публикации “Ъ”.

“Ъ” вел онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.