Путин рассказал о потерях России и Запада от взаимных санкций

Прямая линия Путина. Главное Читать далее

Россия и западные страны понесли потери от взаимных санкций, несмотря на это, по его словам, Россия не поступится со своими национальными интересами, заявил президент России Владимир Путин.

«По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — около $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония — $27 млрд»,— сказал президент в ходе прямой линии. По его словам, последствия санкций отражаются на рабочих местах в этих странах. «Они теряют наш рынок»,— сказал президент.

По его словам, России удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд руб. «Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится»,— объяснил он. По мнению президента, России нужно «становиться сильнее», если «мы хотим занять достойное место под солнцем».

Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин: Коснувшись международных вопросов и темы санкций, Владимир Путин настойчиво проводил мысль: санкции против России введены не за ее политику на украинском направлении, не за какие-то еще прегрешения, а для того, чтобы сдержать ее развитие. Не будь Донбасса, Запад нашел бы еще какой-нибудь повод. Тем самым Путин как бы говорит: в нынешней ситуации на уступки, компромиссы идти бессмысленно. Москву все равно будут пытаться «дожать», и санкции сохранятся.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок ЕС показал устойчивость к российским ответным санкциям. По ее словам, экономика РФ понесла больше потерь, но не только из-за ограничений.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран — США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также страны ЕС. Через год, в июле 2015-го, был издан указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию в обход эмбарго.

В марте 2019 года господин Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС отменит свои ограничительные меры. По мнению главы государства, «санкции наносят только ущерб», но они помогли российским производителям сельхозтоваров.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.