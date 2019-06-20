Прямая линия с Владимиром Путиным-2019 Онлайн-трансляция “Ъ”: о чем спрашивают граждане и как отвечает президент

Сегодня президент России Владимир Путин в 17-й раз отвечает на наиболее волнующие граждан вопросы. В прямой эфир выйдут министры и губернаторы, к которым президент будет обращаться за пояснениями. Как господин Путин общается с народом в этом году — в онлайн-трансляции “Ъ”.

14:18. Вопрос из Магадана про поимки коррупционеров — Арашуков, Захарченко. Откуда берутся эти миллиарды и, главное, куда они пойдут? Чувствуете ли вы личную ответственность за это безобразие?

«Я чувствую ответственность. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали»,— отвечает Путин. «Если мы имеем дело с наживой за счет граждан, нужно бороться до конца и это делать гласным. Откуда миллиарды берутся? Из бизнеса. Тут обе стороны виноваты. Куда они уходят? В казну государства».

«Вслух лучше не произносить. Нет слов, печатных по крайней мере»,— описывает Путин свою реакцию на изъятые миллиарды.

14:08. У президента спрашивают, когда из российской экономики уйдут экономисты из 90-х, «с которыми невозможно развитие». Путин утверждает, что таких уже нет. «Разве что Алексей Леонидович Кудрин, да и тот дрейфует в сторону Глазьева»,— говорит Путин.

Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин: Наверное, сейчас очень странно себя ощущал помощник президента по экономике, доктор экономических наук Андрей Рэмович Белоусов. Впрочем, формальности соблюдены: консультировать правительство он начал в 2000-х, а не в 1990-х.

Спрашивают, перестанет ли экономическая система быть смешанной и определится ли с четким курсом. Путин говорит, что однородных экономических систем очень мало, и обращает внимание на то, что страны со смешанной экономикой развиваются очень успешно — например, Китай. По его мнению, важна не система, а «мотивация».

14:05. Путин снова обращает внимание на вопросы на экране, в частности про мост через реку Лену. Вопрос должно решать правительство с властями Якутии, проект дорогой и экономически не окупаем, но необходим для развития региона.

Куда делся народ чудь, спрашивают. Ассимилировался, но не исчез окончательно, остался частью культурного кода, отвечает президент.

Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин: Историки не подтверждают существование именно народа чудь: до XII века «чудью» именовались почти все финно-угорские народы, позже, до XV века, в русских источниках так именовалась меньшая, но довольно широкая группа народов и племен, часть которых известны сейчас как коми, возможно, часть нынешних удмуртов, преимущественно финно-угорского происхождения или по крайней мере говорившей на финно-угорских языках. Тем не менее, с точки зрения российского государства, народ чудь в Российской Федерации существует до сих пор: при переписи населения 2010 «чудью» (приказ Росстата от 27 января 2010 года № 74, утвердивший «алфавитный перечень национальности) объявили себя почти 6 тыс. человек в РФ. Этнографы признают большую часть нынешней чудью коми на основании использования ими локальных диалектов языка коми.

14:04. Вопрос с Украины про Минские договоренности и освобождение пленных.

Вопросы освобождения пленных украинцев и россиян должны решаться в комплексе, считает Путин.

Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин: Показательно, что первый вопрос, связанный с Украиной, касался не Крыма, не Донбасса, а украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. И в том числе – военных моряков, пытавшихся пройти под Крымским мостом. Путин ответил коротко, при этом четко дал понять: судьба этих людей связана с судьбой россиян, отбывающих заключение на Украине. То есть, возможен некий вариант обмена. Примерно такая схема готовилась зимой 2107-2018 годов, но в последний момент была сорвана людьми из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко. Киев тогда отказался освобождать заключенных граждан России – обменяны были только жители Донбасса и другие граждане Украины.

14:03. «Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые граждане?» — читает смс-вопрос Путин.

Президент утверждает, что зарплату чиновникам понижать нельзя — иначе они разбегутся по частным компаниям или вовсе уедут из России. Нужно формулировать это иначе: не чтобы богатые стали бедными, а чтобы бедные стали богатыми.

Но разница, подчеркивает Путин, не должна быть такой колоссальной. Это недопустимо и об этом нужно думать.

14:02. В Красноярском крае проблемы жилищного строительства: в микрорайоне Солнечный хотят строить жилые дома, но там нет ни единой зеленой зоны, парка и сквера для детей.

Путин переадресует вопрос губернатору Красноярского края, но сначала долго говорит, что правительство и регионы должны выработать правовую систему и источники финансирования социального строительства.

Решение отдать землю под коммерческую застройку для губернатора становится сюрпризом. Путин просит его съездить, поговорить с людьми, оказать в индивидуальном порядке помощь и доложить ему о результатах.

13:53. Ведущая между делом сообщает спокойным голосом:

«Только что наш колл-центр подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа». Атака была успешно отражена, добавляет ведущая.

13:51. Из города предлагают перемещаться в село. В студии — создатель LavkaLavka Борис Акимов. Он описывает идею запустить в России программу создания продуктов территориального происхождения и «развивать региональные продукты». Путин обещает не забывать малые и фермерские хозяйства и отмечает, что государство этим и занимается — хозяйства растут, и рост этот происходит из-за господдержки.

Корреспондент потребительского рынка “Ъ” Анатолий Костырев: Если не считать зерно, сырую рыбу и растительное масло, ключевые статьи экспорта пищевых продуктов из РФ, российское продовольствие находится в довольно стесненных условиях на иностранных рынках. Объем экспорта мяса птицы, к примеру, в арабские страны незначителен и не превышает десятков тысяч тонн. При этом надо учитывать, что мировой рынок того же мяса птицы прочно держит Бразилия, есть главные страны-поставщики и для других продуктов. Процесс же получения разрешений на экспорт российского продовольствия в новые страны идет крайне медленно. К примеру, на потенциально основной импортер российского мяса пока разрешил только ввоз птицеводческой продукции 23 предприятиям. «Сегодня объемы поставок российской животноводческой продукции на китайский рынок не соответствуют потенциалу торговых отношений двух стран»,— признают в Минсельхозе РФ. Так, российская сторона с 2016 года обращается к властями Китая с запросами о снятии с РФ ограничений на поставки свинины, введенные из-за АЧС, и результатов пока нет. Осложнить планы по наращиванию экспорта продуктов до $45 млрд к 2024 году может и фундаментальная зависимость российского АПК от импортных технологий: оборудования, сырья, агрохимии, средств защиты растений и пр., из-за чего во многом российская продукция все еще проигрывает мировым конкурентам.

13:50. Путин обращает внимание на вопросы на экранах, отвечает на некоторые из них. Спрашивают, «куда нас ведет эта банда патриотов от "Единой России"». Президент невозмутимо отвечает, что люди берут на себя ответственность, ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей.

Путин вспомнил про лихие 90-е, когда люди во власти полностью развалили промышленность, оборонку, вооруженные силы.

Также спрашивают про запрет сотрудникам МВД выезжать за границу. Путин напоминает, что недавно им разрешили ездить в Тайланд и Турцию. «Мы с Колокольцевым договорились, что расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу»,— добавляет президент.

13:43. Заговорили про «китовые тюрьмы» для белух и касаток в Приморье. Говорят, что после того, как на проблему отреагировал президент, жизнь белух и касаток стремительно налаживается. «Работаем круглые сутки»,— убеждает президента зампред правительства Алексей Гордеев, занимающийся этой темой.

13:33. Начались вопросы из серии: «Обращались к мэру, никакой реакции. Владимир Владимирович, последняя надежда на вас».

Пишут из Тюменской области, что в селе нет водопровода. Путин удивляется. На место уже выехала съемочная группа.

13:28. У президента спрашивают, не стоит ли ради большего экономического благополучия мириться с другими странами. Путин отвечает довольно резко: «Что значит помириться? Мы ни с кем не ругались». «Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные национальные интересы, будут ли изменения?..» — задается вопросом президент.

«Мы должны были включить мозги — и мы это сделали,— чтобы решить возникшую проблему»,— говорит Путин про санкции.





Начали развивать направления, которые не развивали раньше – например, начали делать двигатели, занялись транспортным и энергетическим машиностроением. В общем, все пошло на пользу, утверждает президент.

Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин: Коснувшись международных вопросов и темы санкций, Владимир Путин настойчиво проводил мысль: санкции против России введены не за ее политику на украинском направлении, не за какие-то еще прегрешения, а для того, чтобы сдержать ее развитие. Не будь Донбасса, Запад нашел бы еще какой-нибудь повод. Тем самым Путин как бы говорит: в нынешней ситуации на уступки, компромиссы идти бессмысленно. Москву все равно будут пытаться «дожать», и санкции сохранятся.

Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу, а тарифы для них — это те же санкции, продолжает Путин. Он также приводит в пример санкции против Huawei.

Обозреватель отдела внешней политики “Ъ” Михаил Коростиков: Владимир Путин послал «весточку» своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, с которым с начала года встретился уже четырежды. Он напомнил об атаке на Huawei, китайскую телекоммуникационную компанию, ставшую жертвой торговой войны США и Китая. Вашингтон недавно внес ее в «черный список», а ведь компания на четверть зависела от поставок американских комплектующих, особенно процессоров. В результате, ее основатель Жэнь Чжэнфэй сообщил, что прогноз по росту выручки пришлось снизить на $30 млрд. В США считают, что Huawei занимается воровством и шпионажем, в Китае — что это жемчужина китайской инженерной мысли. Сделав подобное заявление, Владимир Путин подчеркнул важность импортозамещения, базирующегося именно на собственных разработках, ведь если покупать компоненты за рубежом, то можно попасть в такую же ситуацию, как и Huawei.

Корреспондент отдела экономики “Ъ” Анастасия Мануйлова: Президент и участница прямой линии говорят о разных пособиях. Так, пособие в размере 50 руб. платится матерям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в то время как президент говорит о повышении пособия на детей в более раннем возрасте ( от 0 до 1,5 лет). Его власти действительно значительно увеличили в 2018 году. Впрочем, сейчас правительство обсуждает и реформирование пособия в размере 50 руб. Его могут довести до прожиточного минимума ребенка в регионе, что составит в среднем по стране около 10 тыс. руб.

13:23. Вопрос о детских выплатах, которые часто называют «насмешкой и унизительной суммой»,— сумма пособия составляет 50 руб.

Путин напоминает о новой мере поддержки — выплата семьям, где появился первый и второй ребенок, в размере прожиточного минимума в регионе. Выплату уже получают семьи, где на работающего человека приходится доход в размере полутора прожиточных минимумов – а это дает в среднем 10-11 тыс. руб.! В планах увеличить количество семей, получающих пособия. С 1 января 2020 года практику распространят на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.

Заместитель шеф-редактора “Ъ” Дмитрий Бутрин: Переход к адресной социальной политике требует от правительства или очень существенного увеличения налогового перераспределения (в случае безадресной соцполитики), или создания системы сбора данных о доходах и имуществе домохозяйств, также довольно дорогостоящей – и вряд ли возможной до 2022-2024 года. Решение распространять практику выплаты пособий семьям с доходами по два минимума – в значительной степени временное решение, и поэтому правительство так долго решало вопрос о «пороге отсечения» доходов, при котором на ребенка в семье выплачивается «прожиточный минимум ребенка» — разница между полутора и двумя минимумами на деле очень велика, и порог определяется произвольно. При этом система сбора информации о доходах семей — палка о двух концах, поскольку уточнение данных о реальных доходах может вызвать социальное недовольство.

13:15. Ведущая спрашивает о социальной ипотеке и финансовой поддержке родителей. Путин заявляет, что имела место реальная ошибка профильных ведомств — правительство не выделило достаточных ресурсов банкам, чтобы можно было решить вопрос с ипотечными кредитами.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Илья Усов: С прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки со ставкой для них в размере 6%, а все, что выше, субсидируется государством. В конце февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что такой льготой воспользовались всего 4,5 тысячи семей, и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.

13:13. Президент заявляет, что мусорная реформа должна быть решена оперативно, чтобы люди не ждали 20 лет.

Путин говорит, что разделяет возмущение и внутренний протест жителей.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Анна Васильева: С 1 января большинство российских регионов перешло на новую систему обращения с отходами, согласно которой основную часть работы выполняют региональные операторы. Впрочем, жители регионов жалуются, что «на бумаге» все работает, а на деле ничего не изменилось, либо стало только хуже, а вся «реформа» заключается только в увеличении тарифа за вывоз отходов. По мнению экспертов, ситуация с отходами в стране критическая. Например, в Генпрокуратуре отмечают, что у государства не имеется полных сведений о классе опасности, состоянии, потребности в переработке отходов в ряде регионов. Кроме того, прокуроры отмечают «катастрофическую исчерпаемость» действующих мусорных полигонов. Эксперты отмечают, что из-за недостатка мощностей для размещения мусора и отсутствия новых объектов в некоторых российских субъектах скоро может наступить «мусорный коллапс». В Росприроднадзоре признают, что в некоторых регионах полигонов недостаточно, поэтому в них приходится использовать площадки временного накопления.

Президент дал поручение ФАС — проверить тарифы на мусор — и пообещал лично контролировать реформу.

13:05. Вопросы про мусор в этом году «ворвались в тройку самых задаваемых». Ведущие показывают жалобы россиян с фотографиями и видео. Мусорная реформа, по словам людей, не работает — никаких изменений люди не чувствуют. Выяснилось, что мы десятилетиями копили мусор — и никто ничего с этим не делал, поясняет Путин. Свалки копились с советских времен, мы стали обществом потребления, а в Тихом океане и вовсе плавают острова мусора.

«Мы будем этим заниматься. А то, что вы показываете – это безобразие. Надо смотреть, в каких районах, в каких субъектах это происходит»,— возмущен увиденным президент.

13:02. Вопрос про ответственность министров за невыполнение нацпроектов, а то у них «на совещании был печальный вид». «Не печальный, а сосредоточенный»,— поправляет Путин. Министры знают о своей персональной ответственности. «Она необходима, лежит на плечах каждого, и результаты от реализации нацпроектов должны почувствоваться уже в этом году»,— резюмирует Путин.

Фото: Shamil Zhumatov, Reuters

13:01. На сегодня главное, по мнению Путина, изменить структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной и цифровой. Чтобы «толкнуть» производительность труда и обеспечить рост качества жизни. И сделать это надо уже сейчас, уверенно повторяет президент.

Корреспондент отдела потребительского рынка “Ъ” Мария Котова: По мнению большинства участников фармацевтического рынка, в том числе дистрибуторов, участвующих в поставке лекарств в регионы, проблема с поставками льготных препаратов исходит из правил формирования начальной (максимальной) цены контракта. Так, они не предусматривают стоимость логистики. Кроме этого, с января 2019 года Минздрав ввел новую методику определения цены контракта, к которой добавилась система референты цен на лекарства. В результате производителям, а следовательно и дистрибуторам, не выгодно участвовать в тендерах. Причем срываются не только региональные, но и федеральные аукционы. Так, в 2019 году Минздрав дважды объявлял тендеры на поставку одного из самых популярных лекарств против ВИЧ — ламивудин, однако оба раза желающих принять участие не находилось. Ранее сообщалось, что, в частности, по итогам прошлого года сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где, по данным ОНФ, не состоялось 1,15 тыс. аукционов из-за того, что не было подано ни одной заявки, в Хабаровском крае — 576 аукционов, в Хакасии – 432 торгов.

12:56. В эфире появляются сообщения с вопросами от зрителей. Под разговор о здравоохранении люди пишут: «Льготные лекарства поступают бесперебойно только перед прямым эфиром. Потом опять тишина».

12:54. Скворцова долго рассказывает про перечисление денег, планы строительства, логистические недоработки.

Ведущий перебивает министра и просит ответить на вопрос: почему происходят сбои с лекарствами? Скворцова так ничего конкретного и не отвечает.

Слово снова берет Путин: денег на закупку препаратов против онкологических заболеваний государство выделяет в два раза больше, резюмирует он.

12:52. Но прежде чем предоставить Скворцовой слово, Путин поясняет сложившуюся ситуацию.

«Одно дело, когда министр скажет, другое дело, когда я скажу».





Федеральные деньги полностью перечислены в регионы, но там происходят сбои: склады завалены лекарствами, а потребителям не поступают, потому что нет информации в сети. Список жизненно важных лекарств сокращается, не закупается. Только в семи регионах России закупаются все виды жизненно важных лекарств.

Корреспондент отдела общества “Ъ” Валерия Мишина: Незадолго до прямой линии президента, в ночь на понедельник, Минздрав обнародовал результаты проверок Росздравнадзора по нарушению прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Проблемы были выявлены примерно в 30 регионах, как и попыталась сказать министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, когда президент РФ предоставил ей слово в эфире. В числе проблем, которые подтвердил Росздравнадзор, несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам, отсутствие контроля в регионах за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов. При этом одной из главных причин нехватки льготных лекарств в этом году назывались сорвавшиеся аукционы, объявленные региональными властями. Так, в Ярославской области, из-за нессотоявшихся аукционов пациенты не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а в Саратовской области жаловались на нехватку сахароснижающих препаратов. Власти Саратовской области считают причиной срыва аукционов изначально заявленные низкие цены на закупки, которые невыгодны поставщикам, но при этом в регионе отрицают отстутствие контроля за количеством перпапратов на складах. Чиновники говорят, что проводили распределение инсулиновых препаратов в течение нескольких месяцев «вручную», чтобы контролировать его наличие. Пациенты получали инсулин лишь на неделю, а не на 2-3 месяца.

12:49. Основные проблемы здравоохранения, по словам Путина: малодоступность первичного звена здравоохранения, дефицит кадров и отсутствие лекарственного обеспечения. Даже в регионах «с грамотными и эффективными руководителями» сокращается количество фельдшерско-акушерских пунктов. Необходимо решать вопрос с жильем, «иначе, конечно, люди будут уезжать», повышать зарплату: «В целом по стране они растут. В целом! Это в том числе Москва, Петербург».

Вопрос о лекарственном обеспечении Путин переадресовывает главе Минздрава Веронике Скворцовой.

12:43. Люди жалуются президенту, что не могут записаться к врачу по три недели. Специалистов не хватает. «Главная проблема — это молодые кадры, которые почему-то сюда не едут, несмотря на программу "Земский доктор"»,— говорит один из корреспондентов.

12:36. Начинается разговор о проблемах здравоохранения: поликлиники закрываются, качество медицинских услуг оставляет желать лучшего. На прямой связи из региона женщина с маленьким ребенком говорит, что независимо от наличия записи к врачу «все равно живые очереди» на два часа, а еще профильных специалистов нет.

Корреспондент ходит по поликлинике и заглядывает в регистратуру: «Извините, что мы к вам неожиданно пришли».

12:29. Реальные доходы населения сокращались в течение нескольких лет, но теперь они растут, продолжает президент. Выросла и средняя номинальная зарплата, повысился МРОТ, пенсии, одним словом, все растет.

ЦБ должен обратить внимание на риски закредитованности населения — «нам не нужно кредитных пузырей», строго говорит Путин.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Илья Усов: В обзоре банковского сектора, опубликованном в среду ЦБ, говорится, что в мае 2019 года объем кредитов физическим лицам банками в номинальном выражении выросло на 1,6%, до 16,1 трлн руб. В апреле увеличение объемов кредитов гражданам составил 2%, а в марте — 1,7%. Всего же российские банки за январь—май 2019 года нарастили розничное кредитование в номинальном выражении на 8,1%. В ходе ПМЭФ-2019 состоялся спор между министром экономического развития Максимом Орешкиным и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Господин Орешикин говорил, что перекос в сегменте потребительского кредитования населения несет риски для экономики России, и, по его словам, если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Госпожа Набиуллина не согласилась с этим тезисом «Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить... Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря"»,— подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»).

12:26. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Это действительно так, отвечает президент и рассказывает про эффект западных санкций. Говорит про реальные и располагаемые доходы граждан. Перечисляет множество цифр статистики.

«Я хочу, чтобы люди, которые сидят сейчас перед телевизором, на меня не сердились»,— говорит Путин.

Руководитель отдела бизнеса “Ъ” Юрий Барсуков: Владимир Путин заявил, что снижение доходов граждан вызвано, в том числе, падением цен на нефть, газ и удобрения. Не вполне ясно, какой период времени имел в виду президент, но, по крайней мере, в прошлом году ситуация была обратной. Средняя цена нефти Urals в 2018 году выросла на 32%, до $70 за баррель. Средняя экспортная цена газа (при поставках «Газпрома» в дальнее зарубежье) в 2018 году выросла на 23%, до $246 за тыс. кубометров. Средняя экспортная цена на калий (по данным «Уралкалия») выросла в 2018 году на 22%, до $212 за тонну (на условиях FCA). Цены на азотные удобрения в 2018 году также росли. Так, по данным «Еврохима», цена на карбамид (FOB «Южный») выросла на 14%, до $251 за тонну. Цена фосфатных удобрений (FOB Балтика) увеличилась на 18%, до $413 за тонну.

12:24. На видеосвязи пожарный. Он спрашивает, когда ему поднимут зарплату – сейчас это 10 тыс. руб., на которые «прожить невозможно». Путин говорит, что необходимо проверить вопрос о зарплатах, потому что минимальный ее размер должен быть более 11 тыс. руб. «Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч»,- говорит президент. В МЧС, по словам президента, ситуация сложная. В этом году МЧС выделят более 4 млрд. рублей, чтобы поднять зарплату таким работникам, как обратившийся к Путину пожарный, «где-то до 24 тыс. руб.»

Корреспондент отдела общества “Ъ” Анастасия Курилова: Еще с советских времен пожарная охрана в России разделена на два вида: военизированная, сотрудники которой носят погоны, и профессиональная — работники МЧС без погон. И те и другие — профессиональные борцы с огнем, несут круглосуточное боевое дежурство. Приблизительное соотношение сегодня работников и сотрудников — 60 и 40%. Однако зарплата сотрудника в погонах приблизительно на 50% была выше зарплаты работника. В 2013 году министр МЧС Владимир Пучков подписал приказ о порядке обеспечения денежным довольствием сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. Однако повышение коснулось только сотрудников в погонах. Работники продолжали жаловаться на низкие оклады.

12:18. Задам несколько вопросов, таких много, говорит ведущая.

Граждане интересуются: «когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть»? Почему умирают моногорода? Почему низкие зарплаты? Почему не хватает на еду?

12:16. Ведущий спрашивает про национальные проекты. Путин отвечает многословно. Видит их конечную цель в повышении уровня жизни граждан. Для этого пришлось пойти на неприятные меры, вроде повышения НДС, объясняет он, но в конечном итоге все шаги были оправданы. «Производство начало расти, инфляция опустилась, начали расти доходы».

12:12. Мы впервые видели, как вы готовились к прямой линии, говорит ведущий. Какие вопросы самые острые?

Уровень жизни, доходов, здравоохранение, мусорная проблема больше всего волнуют россиян, отвечает президент.

12:08. Путин в студии. Прямая линия начинается.

Фото: ТАСС

12:02. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин перед прямой линией посмотрел очень много обращений граждан. «То есть он понимает пульс, понимает, что является приоритетом для граждан, что является важным и что совсем не является»,— заключил господин Песков.

По традиции прямая линия пройдет в Гостином дворе. В качестве поддержки на связи с президентом в прямом эфире будут министры и губернаторы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, длительность прямой линии не будет ограничена.

Владимиру Путину поступило более 1,5 млн вопросов, большинство из которых — на социальную тематику. Граждан волнуют плохие дороги, образование, ветхое и аварийное жилье, нехватка мест в школах и детских садах, долевое строительство и социальные выплаты. Основными темами прямой линии также могут стать цены на бензин, пенсионная реформа, безопасность полетов, экология, суверенный рунет, внешняя политика и др.

Задать вопрос господину Путину можно по телефону, с помощью SMS, MMS или короткого видеообращения, через сайт moskva-putinu.ru, специальное мобильное приложение «Москва—Путину» и официальную группу в социальной сети «Одноклассники».

Прямая линия-2018 в цифрах Читать далее

Напомним, прошлогоднее общение президента с народом длилось 4 часа 20 минут. За это время Владимир Путин успел ответить на 79 вопросов.

Алина Сабитова, Анна Токарева, Ольга Лукьянова