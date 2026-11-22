Скрытую от публики почти 50 лет картину Шагала выставят на торги за €800 тыс.
Картину Марка Шагала, которая почти полвека находилась в частном собрании в Германии, выставят на аукцион 4 декабря в Мюнхене. Согласно каталогу аукционного дома Ketterer Kunst, арт-дилеры оценивают произведение в €800 тыс. — €1,2 млн.
Полотно «Утренняя тайна» было написано маслом в 1946–1948 годах в Нью-Йорке. На картине размером 61 на 51 см изображены цветы, петух, коза и парящая в воздухе пара влюбленных. Специалисты аукционного дома считают, что работа отражает переживания художника в связи со смертью его первой жены Беллы.
Прежде картина принадлежала нью-йоркскому издателю Антону Шутцу, а затем оказалась в немецкой частной коллекции. Произведение экспонировалось на ретроспективе Шагала в Токио в 1963 году и на выставке в Тулузе в 1967 году. В последние десятилетия широкой публике его не показывали.