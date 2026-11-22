Прежде картина принадлежала нью-йоркскому издателю Антону Шутцу, а затем оказалась в немецкой частной коллекции. Произведение экспонировалось на ретроспективе Шагала в Токио в 1963 году и на выставке в Тулузе в 1967 году. В последние десятилетия широкой публике его не показывали.