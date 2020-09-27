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В Нагорном Карабахе 27 сентября начались боевые действия по всей линии фронта. Ожесточенные бои уже в первые часы привели к жертвам среди мирного населения и серьезным потерям сторон в живой силе и техники. 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана заявили о соглашении, которое предполагает вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в непризнанную республику российских миротворцев. Этот план полностью отвечает требованиям Баку. В Армении соглашение было воспринято многими как предательство национальных интересов. Последние новости и все самое важное об обострении в Нагорном Карабахе — в сюжете “Ъ”.