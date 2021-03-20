Пашинян: потери Армении в Нагорном Карабахе составили 3250 человек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию о 10 тыс. погибших армянских военных в Нагорном Карабахе и заявил, что сейчас официально подтверждена смерть 3250 человек.

«Страна и так понесла крупные потери, и не надо ради политических спекуляций удваивать и утраивать их»,— сказал господин Пашинян на встрече с жителями села Нор Едесиа в Арагацотнской области (цитата по Sputnik Армения).

Глава правительства добавил, что сейчас 189 армянских семей ожидают результатов ДТК-тестов. Также существует список без вести пропавших. При этом премьер-министр допустил, что общее число погибших военных со стороны Армении не превысит 4 тыс. человек. «Конечно, это большая цифра, но они погибли, чтобы Карабах был»,— сказал он.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября до 10 ноября 2020 года. Он закончился подписанием соглашения о мире в регионе. За время конфликта Азербайджан и Армения неоднократно заявляли о потерях со стороны друг друга. 15 марта Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила о 2460 погибших со своей стороны. Азербайджан пока не раскрывал потери со своей стороны. Поиски погибших в зоне конфликта продолжаются.

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