Минобороны НКР опубликовало новый список погибших в Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовала новый список военнослужащих, которые погибли в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. В него включены 52 человека, родившиеся в период с 1980 по 2002 год. Поиски тел погибших в регионе в настоящее время продолжаются.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян в январе заявил в парламенте, что с поля боя вынесено 3439 тел погибших. 21 января министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сказала, что число погибших, по последним данным, составляет 3450 человек.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. 10 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. В конце января в Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по региону.

Подробности — в материале “Ъ” «Миротворцы путей сообщения».