Президент Азербайджана заявил о неготовности Армении заключить мирное соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мог бы подписать мирное соглашение с Арменией, но не видит готовности с ее стороны. Военный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года, в ноябре при участии России было подписано соглашение о прекращении войны.

Господин Алиев считает, что сейчас ситуация в Карабахе «очень хрупкая». Он пояснил, что перемирие соблюдается, но «есть еще много вопросов, нуждающихся в решении».

«Я уже говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение. Но мы не видим ответных шагов от Еревана. Наоборот, заявления премьер-министра Армении (Никола Пашиняна.— “Ъ”), агрессивные заявления главы МИДа (Армении.— “Ъ”) говорят об азербайджанофобии, тюркофобии»,— сказал Ильхам Алиев на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» (цитата по «РИА Новости»).

Одним из нерешенных остается вопрос обмена пленными: после завершения боевых действий Ереван передал Баку всех азербайджанцев, а в Азербайджане все еще остается, по разным оценкам, от 140 до 200 пленных армян. Их родственники выходят на протесты в Ереване. Господин Пашинян говорил, что потери Армении в Карабахе составили 3250 человек, азербайджанцы пока не раскрывали потери со своей стороны.

О последствиях конфликта читайте в материале “Ъ” «Президент Азербайджана ткнул Москву ракетой».