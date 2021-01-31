В Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по Карабаху

В Москве вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. О результатах встречи сообщила пресс-служба правительства РФ.

Стороны договорились:

создать экспертные подгруппы по вопросам ж/д, автомобильным и комбинированным перевозкам и по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля;

до 2 февраля 2021 года завершить формирование экспертных подгрупп и до 5 февраля 2021 года провести их первые заседания.

Следующее заседание трехсторонней рабочей группы также пройдет в Москве. Дата его проведения будет согласована позднее.

Ранее создание трехсторонней рабочей группы согласовали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе последних переговоров, прошедших в Москве 11 января 2021 года. Трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами трех стран должна заняться разблокировкой всех экономических и транспортных связей в регионе.

Об урегулировании конфликта в регионе — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».