Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня

Военные Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Газахского района, заявила Госпогранслужба Азербайджана. В Минобороны Армении «Интерфаксу» заявили, что это «абсолютная ложь».

«2 февраля около 5:00 утра ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из пулеметов 20 раз в направлении Газахского района»,— говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. 10 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. В конце января в Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по региону.

Подробности — в материале “Ъ” «Миротворцы путей сообщения».