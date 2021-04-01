Путин и Алиев оценили ситуацию в Карабахе как стабильную

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев считают, что обстановка в Нагорном Карабахе стабильная, режим прекращения соблюдается, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается»,— сообщается на сайте Кремля. Президенты также обсудили работу по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении.

Владимир Путин и Ильхам Алиев поговорили о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, подтвердив настрой на продолжение укрепления стратегического партнерства стран и продвижение взаимовыгодных проектов.

26 марта президент России обсудил ситуацию в Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они констатировали, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной. Позже господин Пашинян заявил, что нужно развивать мощности армяно-российской группировки войск. В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе.