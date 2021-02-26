Кремль не видит угроз реализации договоренностей по Карабаху

Кремль пока не видит угрозы для прекращения действия трехсторонних договоренностей о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соглашение о прекращении войны в Карабахе в ноябре 2020 года подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении.

«Нет, пока все реализуется»,— ответил во время пресс-колла господин Песков на вопрос, могут ли события в Ереване угрожать достигнутым договоренностям. «Несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации тех договоренностей, которые были достигнуты»,— добавил он.

Пресс-секретарь также напомнил, что президент Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном высказался за «урегулирование ситуации в рамках закона». «Это очень важная фраза»,— уточнил Дмитрий Песков.

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, в ответ на это он заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя ситуацию, заявил, что трехстороннее соглашение по Карабаху должно исполняться, иначе Армения попадет в еще «более худшее состояние».

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян взорвался на десять процентов».