Армения и Азербайджан пересчитывают военнопленных

Баку и Ереван продолжают спорить о том, удерживает ли азербайджанская сторона армянских военнопленных. В МИД Азербайджана утверждают: задержанные после завершения прошлогодних боевых действий не считаются таковыми и должны ответить перед законом. Между тем представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян заверила: по ее данным, Азербайджан рассматривает возможность отпустить задержанных, если власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) выполнят три условия. Среди них — вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха. Разговоры о старте такого процесса начались 19 марта, однако затем последовало опровержение со стороны Совбеза НКР.
«Баку признает нахождение у них (в плену.— “Ъ”) 73 граждан (Армении.— “Ъ”). А нахождение 120 пленных не признает, но у армянской стороны есть неопровержимые факты их пленения»,— заявила представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян, которую во вторник процитировал Telegram-канал «Баграмян, 26». По ее данным, «для возвращения всех пленных Баку выдвигает три условия: вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха, уступка дополнительных территорий, например села Тигранашен (Кярки), и контроль над дорогой Красный Базар, ведущей к Шуши». «Для решения этих задач Баку использует фактор армянских пленных»,— считает госпожа Саакян. Она отметила, что получила эту информацию из нескольких источников, в том числе из неких «заранее подготовленных проектов документов».
“Ъ” направил в этой связи запрос в МИД Азербайджана. При этом в том, что касается обмена пленными, позиция Баку давно известна.
«Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания трехстороннего заявления (в ночь на 10 ноября 2020 года.— “Ъ”) для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана»,— заявили дипломаты.
Требование «вывода подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха» сейчас также активно обсуждается и в Баку, и в Ереване, и в Степанакерте, столице непризнанной НКР. Согласно тексту ноябрьского трехстороннего заявления, «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».
Во вторник состоялся очередной телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и его армянского коллеги Вагаршака Арутюняна. Но по этому вопросу публично ничего сказано не было. «В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес»,— лишь отметили в Минобороны РФ.
Между тем еще 19 марта бывший пресс-секретарь армии обороны НКР Сенор Асратян объявил о начале вывода регулярных подразделений вооруженных сил Армении. Судя по его словам, которые не комментируют в Министерстве обороны Армении, безопасность Карабаха в ближайшие пять лет (срок дислокации российского миротворческого контингента) будут обеспечивать размещенные там российские миротворцы и армия, состоящая преимущественно из местных жителей и добровольцев-контрактников из Армении.
В НКР, которая в результате войны 2020 года потеряла значительную часть территорий, а ее население не превышает 150 тыс. человек, недавно прошел призыв в вооруженные силы, называемые там армией обороны Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Он стартовал 8 февраля, однако о ходе набора с тех пор практически ничего не сообщалось.
До прошлогоднего конфликта в НКР действовал обязательный призыв в армию на два года для мужчин от 18 лет. Основную часть вооруженных сил составляли срочники, число контрактников было очень небольшим. При этом на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками открыто дислоцировались армянские войска — призывников оттуда распределяли на службу в Карабах путем жеребьевки. После войны 2020 года сразу несколько армянских СМИ сообщили, что призывников из Армении больше не будут отправлять в Карабах.
Информацию о приостановлении призыва из Армении в Карабах секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян на днях подтвердил. При этом в интервью «Sputnik Армения» он назвал ложными сообщения о том, что Ереван начал процесс вывода войск из непризнанной республики.
«А там сейчас российский миротворческий контингент. В ближайшие пять лет по крайней мере будет так. В связи с этим основную тяжесть обеспечения безопасности Карабаха взяли на себя российские миротворцы, а карабахская армия, по всей видимости, будет выполнять вспомогательную роль,— сказал эксперт.— Между тем в зависимости от изменений военно-политической обстановки в регионе в схему могут быть внесены изменения».