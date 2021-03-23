Армения и Азербайджан пересчитывают военнопленных

Баку и Ереван продолжают спорить о том, удерживает ли азербайджанская сторона армянских военнопленных. В МИД Азербайджана утверждают: задержанные после завершения прошлогодних боевых действий не считаются таковыми и должны ответить перед законом. Между тем представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян заверила: по ее данным, Азербайджан рассматривает возможность отпустить задержанных, если власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) выполнят три условия. Среди них — вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха. Разговоры о старте такого процесса начались 19 марта, однако затем последовало опровержение со стороны Совбеза НКР.

«Баку признает нахождение у них (в плену.— “Ъ”) 73 граждан (Армении.— “Ъ”). А нахождение 120 пленных не признает, но у армянской стороны есть неопровержимые факты их пленения»,— заявила представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян, которую во вторник процитировал Telegram-канал «Баграмян, 26». По ее данным, «для возвращения всех пленных Баку выдвигает три условия: вывод подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха, уступка дополнительных территорий, например села Тигранашен (Кярки), и контроль над дорогой Красный Базар, ведущей к Шуши». «Для решения этих задач Баку использует фактор армянских пленных»,— считает госпожа Саакян. Она отметила, что получила эту информацию из нескольких источников, в том числе из неких «заранее подготовленных проектов документов».

“Ъ” направил в этой связи запрос в МИД Азербайджана. При этом в том, что касается обмена пленными, позиция Баку давно известна.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве во вторник вновь подтвердили «РИА Новости» , что уже передали армянской стороне всех военнопленных, а вот задержанные после завершения боевых действий не считаются таковыми и ответят перед законом.

«Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания трехстороннего заявления (в ночь на 10 ноября 2020 года.— “Ъ”) для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана»,— заявили дипломаты.

Требование «вывода подразделений вооруженных сил Армении с территории Карабаха» сейчас также активно обсуждается и в Баку, и в Ереване, и в Степанакерте, столице непризнанной НКР. Согласно тексту ноябрьского трехстороннего заявления, «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

Во вторник состоялся очередной телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и его армянского коллеги Вагаршака Арутюняна. Но по этому вопросу публично ничего сказано не было. «В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес»,— лишь отметили в Минобороны РФ.

Между тем еще 19 марта бывший пресс-секретарь армии обороны НКР Сенор Асратян объявил о начале вывода регулярных подразделений вооруженных сил Армении. Судя по его словам, которые не комментируют в Министерстве обороны Армении, безопасность Карабаха в ближайшие пять лет (срок дислокации российского миротворческого контингента) будут обеспечивать размещенные там российские миротворцы и армия, состоящая преимущественно из местных жителей и добровольцев-контрактников из Армении.

В НКР, которая в результате войны 2020 года потеряла значительную часть территорий, а ее население не превышает 150 тыс. человек, недавно прошел призыв в вооруженные силы, называемые там армией обороны Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Он стартовал 8 февраля, однако о ходе набора с тех пор практически ничего не сообщалось.

До прошлогоднего конфликта в НКР действовал обязательный призыв в армию на два года для мужчин от 18 лет. Основную часть вооруженных сил составляли срочники, число контрактников было очень небольшим. При этом на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками открыто дислоцировались армянские войска — призывников оттуда распределяли на службу в Карабах путем жеребьевки. После войны 2020 года сразу несколько армянских СМИ сообщили, что призывников из Армении больше не будут отправлять в Карабах.

Информацию о приостановлении призыва из Армении в Карабах секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян на днях подтвердил. При этом в интервью «Sputnik Армения» он назвал ложными сообщения о том, что Ереван начал процесс вывода войск из непризнанной республики.

Армянский военный эксперт Давид Арутюнян сказал “Ъ”, что облик будущего армии НКР определяется существующей в регионе военно-политической ситуацией.

«А там сейчас российский миротворческий контингент. В ближайшие пять лет по крайней мере будет так. В связи с этим основную тяжесть обеспечения безопасности Карабаха взяли на себя российские миротворцы, а карабахская армия, по всей видимости, будет выполнять вспомогательную роль,— сказал эксперт.— Между тем в зависимости от изменений военно-политической обстановки в регионе в схему могут быть внесены изменения».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Павел Тарасенко, Кирилл Кривошеев