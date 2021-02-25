США призвали стороны конфликта в Армении к сдержанности

Вашингтон в курсе последний событий в Армении и призывает руководство страны к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации и призываем все стороны избегать любых насильственных действий или действий, ведущих к эскалации конфликта. Мы напоминаем всем сторонам об основных демократических принципах – вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику»,— сказал господин Прайс журналистам.

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Он добавил, что Вашингтон пока не принял решение, считать ли происходящее в Ереване госпереворотом. «Как вы знаете, у Госдепартамента есть особый процесс установления того, имел ли место переворот <...> В данном случае решение принято не было. Мы продолжаем поддерживать демократию в Армении и ее суверенитет, и мы продолжим очень внимательно следить за развитием событий»,— уточнил Нед Прайс.

Сегодня, 25 февраля, политический кризис, начавшийся в Армении сразу после поражения в войне в Нагорном Карабахе, обострился. Генштаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Причиной стало увольнение замначальника Генштаба, который раскритиковал заявление господина Пашиняна о том, что российские ракеты «Искандер» якобы были некачественными. Господин Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Никол Пашинян взорвался на десять процентов».