Никол Пашинян ищет мира в Москве

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибывает в Москву с визитом, призванным активизировать работу над мирным договором с Азербайджаном. Несмотря на признаки нормализации в отношениях с Баку, его миссия крайне сложна. Призыв Никола Пашиняна к Армении «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха и готовность обсуждать вхождение региона в состав Азербайджана вызвали негодование армянской оппозиции и протест руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, требующих для нее независимости. Главным арбитром, способным помочь закрыть вопрос о гарантиях безопасности для НКР становится Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Безопасность Армении ставят на гарантию

Выступая на прошлой неделе в армянском парламенте, Никол Пашинян объяснил, чем вызвана резкая активизация его контактов с мировыми лидерами, включая российского президента Владимира Путина. «Основная цель — в новой ситуации лучше понять, что думает и хочет мир, сделать наши мысли и желания понятными миру и гармоничными глобальным тенденциям»,— заявил Никол Пашинян, упомянув активизацию контактов с Ираном и Грузией и начало диалога с Азербайджаном и Турцией. «От нас требуются особые сверхусилия для защиты и сохранения нашей государственности, независимости, суверенитета и территориальной целостности. Мы должны признать, что в этой области пока не смогли создать систему надежных гарантий»,— отметил он.

Говоря о своем последнем разговоре с Владимиром Путиным, Никол Пашинян сообщил, что одной из тем стала активизация работы трехсторонней армяно-российско-азербайджанской рабочей группы по открытию региональных транспортных коммуникаций под председательством вице-премьеров. «Мы договорились активизировать работу трехсторонней рабочей группы»,— сообщил Никол Пашинян, добавив, что ее работа не мешает обсуждать этот вопрос с партнерами из ЕС, США, Франции, Грузии и Ирана.

В преддверии переговоров в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. «Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору»,— отметила госпожа Захарова.

По ее словам, после фактического распада Минской группы ОБСЕ по Карабаху посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. «Реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей»,— предупредила представитель МИД РФ.

В свою очередь, в своем выступлении на приеме по случаю 30-летия установления дипотношений между РФ и Арменией накануне переговоров в Москве посол России в Ереване Сергей Копыркин указал на то, что «как в многосторонних форматах, так и в национальном качестве Россия готова способствовать процессу армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации».

Куда несешься, тройка Минской группы

В то время как Москва демонстрирует решимость после распада Минской группы ОБСЕ действовать без оглядки на двух ее сопредседателей — США и Францию, заявление Никола Пашиняна о стремлении проводить «внешнюю политику балансирования» не осталось незамеченным в Вашингтоне и Париже.

Накануне переговоров в Москве посольство США в Ереване сообщило о готовности Вашингтона участвовать в переговорах по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. «Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных разговорах с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем поощрять продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Соединенные Штаты готовы вовлечься в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ»,— заявили в американской дипмиссии в Ереване информагентству «Арменпресс».

О своих амбициях продолжать усилия по урегулированию как в рамках двусторонних переговоров, так и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заявил и МИД Франции, напомнив о состоявшемся на прошлой неделе визите в Ереван французского сопредседателя Минской группы Бриса Рокфейла. В ходе встречи с Брисом Рокфейлом глава МИД Армении Арарат Мирзоян обвинил Азербайджан в создании гуманитарных проблем для армян непризнанной Нагорно-Карабахской республики и действиях, «нацеленных на этническую чистку».

В отличие от Еревана, считающего, что Минская группа ОБСЕ после разрыва с Россией все еще существует и может сыграть самостоятельную роль в обеспечении безопасности в регионе и подписании мирного договора с Баку, азербайджанская сторона считает ее мандат де-факто недействительным. «До второй карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, и страны-сопредседатели за эти годы совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению. Результат налицо — ноль. Азербайджан сам решил этот конфликт, решил военно-политическим путем»,— заявил на прошлой неделе Ильхам Алиев.

Ускользающий статус Карабаха

На этом фоне накануне переговоров Никола Пашиняна в Москве громкий резонанс вызвало предложение армянского премьера пересмотреть традиционный подход Еревана к вопросу о статусе Нагорного Карабаха, который остается главным камнем преткновения на пути к мирному договору. «Сегодня международное сообщество вновь нам говорит: немного опустите планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха для обеспечения широкой международной консолидации вокруг Армении и Арцаха. В противном случае международное сообщество просит не рассчитывать на него»,— предупредил Никол Пашинян, выступая в парламенте страны.

«Армения никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану, а вопрос Карабаха — вопрос не территории, а права. Для Армении принципиальное значение имеют гарантии безопасности армян Нагорного Карабаха, обеспечение их прав и свобод и уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Если в прошлом в основу мы закладывали статус Карабаха, откуда вытекали вопросы гарантий безопасности и прав, то теперь закладываем в основу гарантии безопасности и права, откуда вытекает вопрос статуса. В данной ситуации вопрос статуса — не цель, а средство обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха»,— продолжал Никол Пашинян.

Поясняя слова премьера, депутат парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян заявил, что прежняя идея отсутствия будущего для Нагорного Карабаха в составе Азербайджана была ошибочной. По его словам, нужно понять, каковы цели — «героически исчезнуть или жить, развиваться и иметь перспективы».

Между тем призыв Никола Пашиняна «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха вызвал негодование оппозиции, делегация которой попыталась нанести визит в Нагорный Карабах, но была остановлена российскими миротворцами (см. “Ъ” за 15 апреля). Как заявил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян, предложением понизить статус Нагорного Карабаха Никол Пашинян демонстрирует готовность работать против России ради сохранения своей власти. По его словам, Никол Пашинян действует в интересах Баку и Анкары «путем включения Арцаха в состав Азербайджана, обессмысливания присутствия там российских миротворцев и, в дальнейшем, вывода из Армении гюмрийской военной базы РФ».

В свою очередь, в Степанакерте прошло экстренное совещание руководства непризнанной НКР. «Мы понимаем, что должны жить в соседстве, но подчинение Азербайджану невозможно. Необходимо продолжать жить здесь, имея де-факто независимость и стремясь к де-юре дальнейшим изменениям. Это может быть независимость, может быть объединение с Арменией, что считаю маловероятным, но это также могут быть какие-то взаимоотношения с Россией в рамках прямой вертикали»,— заявил глава НКР Араик Арутюнян.

«Изменение позиции Никола Пашиняна по вопросу о будущем Нагорного Карабаха вполне закономерно. После второй карабахской войны статус-кво в регионе настолько изменился, что никаких инструментов обеспечить автономию Нагорного Карабаха в той военно-политической ситуации, которая сложилась сегодня, не существует. Территориальный вопрос уступил место вопросу безопасности, которую на сегодняшний день гарантируют исключительно российские миротворцы — других механизмов ее обеспечения нет. Однако попытки Никола Пашиняна сблизить армянскую позицию с реальной ситуацией крайне болезненно воспринимаются частью армянского общества, которое не может смириться с новыми реалиями после второй карабахской войны»,— пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Сергей Строкань