Карабахскую армию готовят к неизвестности

В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР) уже две недели идет призыв в армию, назначение которой в нынешних условиях понять непросто. Так или иначе, по данным источников “Ъ” в Степанакерте, набор продолжается и ведется по смешанной системе: кроме срочников в армию активно набирают и контрактников. При этом и российские миротворцы, и азербайджанские власти практически никак не реагируют на происходящее.

В непризнанной НКР, которая в результате войны 2020 года потеряла значительную часть территорий, идет плановый призыв в вооруженные силы, которые там называют Армией обороны Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Он стартовал 8 февраля, однако о ходе набора с тех пор практически ничего не сообщалось.

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До конфликта, изменившего судьбу региона, в НКР действовал обязательный призыв в армию на два года для мужчин от 18 лет. Основную часть вооруженных сил составляли срочники — число контрактников было очень небольшим. При этом на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками открыто дислоцировались армянские войска — призывников оттуда распределяли на службу в Карабах путем жеребьевки. После войны 2020 года сразу несколько армянских СМИ сообщили, что призывников из Армении больше не будут отправлять в Карабах. Однако власти НКР пока не спешат комментировать эту информацию.

Зато власти в Степанакерте категорически отвергли другие слухи — о том, что армию НКР собираются расформировать вовсе, как и некоторые другие государственные структуры, включая МИД.

Напротив, в Совете безопасности НКР утверждают, что армию собираются укрепить, сделав более профессиональной. «Государственные органы Арцаха в настоящее время занимаются организацией профессиональных подразделений на договорной основе с целью защиты наших границ»,— недавно заявил секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян. А глава МИДа самопровозглашенной республики Давид Бабаян и вовсе говорит о возврате утраченных территорий. «Деоккупация территорий Арцаха — одно из главных направлений нашей внешней политики. Когда это состоится и каким образом, я пока не знаю и не хочу называть какие-то даты, тем более что нынешний период заставляет нас отказаться от пиара и упорно работать в данном направлении»,— заявил он в интервью издании «Голос Армении».

«Армию обороны ждут определенные перемены,— заявила “Ъ” пресс-секретарь президента НКР Лусине Аванесян.— Реформы пока находятся на стадии разработки. После преобразований Республика Арцах, как и прежде, будет иметь свои вооруженные силы, которые будут обеспечивать безопасность Арцаха вместе с миротворческими силами Российской Федерации». Кроме того, госпожа Аванесян напомнила, что «недавно указом президента Арцаха было создано новое министерство — внутренних дел». Оно будет включать в себя полицию и спасательную службу.

Информированные собеседники “Ъ” в Степанакерте подтверждают, что в Карабахе пока не определились со структурой послевоенной армии.

«Пока идет смешанный набор в армию. То есть в армии служат и призывники, и контрактники. Окончательного решения по поводу службы в армии пока нет. Границы Карабаха охраняет Армия обороны, а безопасность в целом обеспечивают расквартированные там российские миротворцы»,— пояснил военный источник “Ъ”.

Армянский военный эксперт, координатор сайта Razm.info Карен Вртанесян, в свою очередь, признает, что даже за счет контрактников создать армию, сравнимую по масштабу с довоенной, у республики численностью около 100 тыс. человек не получится. «Так что вывеска "Армия обороны Арцаха", различные титулы и должности могут быть сохранены, но под ней не будет армии. В лучшем случае что-то вроде внутренних или пограничных войск»,— отмечает он в беседе с “Ъ”.

«Будущее НКР не определено заявлением лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября. Это соглашение о прекращении огня. Соответственно, все остальные части карабахского конфликта остались — Карабах остался, хоть и с меньшей территорией, население Карабаха тоже там,— напомнил “Ъ” директор ереванского Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.— По размерам Карабах сейчас чуть меньше Южной Осетии, по населению больше. Функционируют администрации, государственные структуры. То есть НКР осталась, существует как структура и армия — часть этой структуры, соответственно производится призыв в Армию. Как работают другие структуры, так и продолжает работать армия. Она работает также с российскими миротворцами».

Напомним, что согласно тексту заявления от 9 ноября «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил». Однако российские миротворцы до сих пор никак не прокомментировали призыв в армию непризнанной республики.

МИД Азербайджана не ответил на вопрос “Ъ” об отношении к новому призыву в армию НКР и бездействию российских миротворцев. В разговоре с “Ъ” свое мнение высказал депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков: «Если есть желание работать на понижение напряженности, то найти компромисс можно. А если наоборот — то повод для раздора всегда подвернется. В сущности сейчас более важно обеспечить полный вывод военных из числа граждан Армении. Их еще много больше, чем несколько сотен новобранцев, которых могут призвать. В военном отношении это практически ничего не значит». По словам собеседника “Ъ”, «терминологические правки на этот счет тоже будут сделаны»: «Если назвать новобранцев силами поддержания порядка и безопасности, а МИД — отделом местной администрации, то обойти эту проблему окажется возможным. Сегодня ни нам, ни российским миротворцам, ни Армении, ни армянам Карабаха лишние осложнения не нужны».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кирилл Кривошеев