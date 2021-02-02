Генсек ОДКБ затруднился ответить, остаются ли наемники из Сирии в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась не смог ответить на вопрос “Ъ”, сохраняется ли угроза присутствия наемников из Сирии в зоне бывшего конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы располагали информацией, пусть даже общего плана, о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, и расценивали это как определенные риски,— сказал господин Зась во время онлайн-брифинга во вторник.— Где сейчас эти боевики, есть ли они там — мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас контроль над ситуацией (в Нагорном Карабахе.— “Ъ”) осуществляется силами, которые вовлечены в этот процесс: миротворческими силами, а также Азербайджаном и Арменией. Мы исходим из того, что любые наемники и сирийские боевики должны покинуть эту территорию».

Напомним, что о присутствии иностранных наемников в регионе во время боев сообщали как российские, так и армянские власти, а также президент Франции Эмманюэль Макрон. Эту информацию подтверждали и военно-дипломатические источники “Ъ”. Среди конкретных террористических организаций, представители которых якобы принимали участия в боях, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин называл запрещенные в России «Джебхат ан-Нусру», «Фиркат Хамза», «Дивизию Султан Мурад» и некие «курдские группировки».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. 10 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. В конце января в Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по региону.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Миротворцы путей сообщения».

Кирилл Кривошеев