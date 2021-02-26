Алиев: правительство Пашиняна ведет Армению «в бездну и разруху»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что события в Ереване являются внутренним делом Армении. По его словам, они подрывают армянскую государственность. Накануне в Ереване прошли митинги после того, как Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Это внутреннее дело страны. Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении»,— сказал господин Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов (цитата по «РИА Новости»). Он считает, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».

По его словам, трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху должно исполняться, иначе Армения попадет в еще «более худшее состояние». Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных, а беженцы вернутся в Карабах «поэтапно и максимально в кратчайшие сроки».

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Он также отметил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки. «Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки. Поднимать этот вопрос — означает служить не миру, а конфронтации»,— сказал президент Азербайджана.

25 февраля Никол Пашинян после требования Генштаба уйти в отставку заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции. Минобороны Армении официально не поддержало позицию Генштаба, отметив опасность попыток вовлечь армию в политические конфликты в стране.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян взорвался на десять процентов».