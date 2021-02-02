Армения пожаловалась на Азербайджан в ЕСПЧ

Правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу о нарушениях конвенции о защите прав человека со стороны Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Также в жалобе просят защитить армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. Армения впервые представила в ЕСПЧ межгосударственную жалобу.

«В ЕСПЧ правительством Армении направлена межгосударственная жалоба в связи с нарушениями конвенции, допущенными Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период… В жалобе также отмечается необходимость защиты прав содержащихся в Азербайджане военнопленных и других удерживаемых лиц. Это первая межгосударственная жалоба, представляемая Арменией в ЕСПЧ»,— сообщило представительство Армении в ЕСПЧ (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее 2 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила, что военные Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Газахского района. В Минобороны Армении заявили, что это «абсолютная ложь».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. 10 ноября 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. В конце января в Москве прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по региону.

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