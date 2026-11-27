Изначально предполагалось, что впервые со времен холодной войны около 100 тыс. резервистов поучаствуют в подготовке и учениях. Однако уведомления удалось отправить только половине из них, поскольку ведомство потеряло контактные данные военнослужащих. «Десятки тысяч ветеранов, которые должны были получить свои письма по почте, не получат их из-за административных ошибок»,— указано в статье.