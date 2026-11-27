The Telegraph: в Британии потеряли адреса половины резервистов
Министерство обороны Великобритании не может связаться с половиной военнослужащих, находящихся в резерве, чтобы призвать их на учения. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Изначально предполагалось, что впервые со времен холодной войны около 100 тыс. резервистов поучаствуют в подготовке и учениях. Однако уведомления удалось отправить только половине из них, поскольку ведомство потеряло контактные данные военнослужащих. «Десятки тысяч ветеранов, которые должны были получить свои письма по почте, не получат их из-за административных ошибок»,— указано в статье.
Собеседник издания отметил, что Минобороны Великобритании даже не знает, где резервисты находятся в данный момент. Речь идет о британцах, которые уволились из армии, однако могут быть отозваны в исключительных обстоятельствах.
Накануне The Telegraph писала, что Великобритания призвала ветеранов готовиться к возможному призыву на военную службу и предложила им принять участие в учениях. В отправленных письмах содержалась просьба обновить контактную информацию и предоставить сведения о текущей занятости и имеющихся навыках.