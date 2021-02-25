Протестующие перекрывали движение на некоторых улицах Еревана

Утром в четверг, 25 февраля, оппозиционеры на автомобилях перекрыли движение по нескольким улицам в центре Еревана, передает «Интерфакс». Также частично была нарушена работа метро. Активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Есть задержанные, но их число не уточнятся.

Как сообщает «Sputnik Армения», спустя некоторое время протестующие разблокировали улицы. Член партии «Дашнакцутюн» Герасим Варданян заявил, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

В конце сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. В ноябре Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в регионе. По условиям соглашения Азербайджану перешли три района непризнанной республики. В Армении исход конфликта привел к массовым протестам и призывам к отставке Никола Пашиняна.

Подробнее об итогах конфликта — в материале “Ъ” «Послевоенный шок победителей».