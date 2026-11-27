За ночь над Россией сбили 318 беспилотников
Силы ПВО уничтожили 318 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали в том числе приграничные регионы и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях, а также в Республике Крым.
Одна из самых массированных атак пришлась на Краснодарский край, однако в сводке Минобороны регион не упоминается. При ударе пострадали три человека. Также выбиты окна в многоквартирном доме, возникли пожары в двух частных домах.