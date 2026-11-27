Минэкономразвития предложило определить правила заключения сделок ИИ-агентами
Положения о правовом статусе сделок, которые ИИ-агенты смогут заключать от имени пользователя и без его участия, содержатся в проекте Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сфере. Его внесло Минэкономразвития, сообщили «Ведомости» со ссылкой на текст документа.
Авторы инициативы предполагают, что пользователь сможет делегировать ИИ-агенту отдельные задачи — например, поиск и покупку товаров на маркетплейсе. Правительству предстоит установить правила идентификации программы, ее оператора и лица, от чьего имени она действует, а также разграничить ответственность за возможный ущерб.
Решения программы будут принимать в формате экспериментального правового режима (ЭПР), который помогает отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а также учесть замечания перед тем, как вносить его в законодательство.
В разработке стратегии участвует и «Яндекс». Компания, как пишут «Ведомости», вместе со «Сбером» может получить больше всех выгоды на рынке от такого решения, поскольку имеет свою экосистему: маркетплейсы, ИИ-модели и другие сервисы.