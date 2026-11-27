ВТБ: доля оплат картой снизилась до 71% в 2026 году
В 2026 году доля оплат банковской картой у клиентов банка снизилась с 75% в 2025 году до 71%. Доля платежей через СБП выросла на 3 п. п. и составила 14%. Об этом сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов в преддверии форума «Россия зовет!»
По данным господина Шаехова, до 9% увеличилась доля оплаты сервисами ВТБ Pay и Мир Pay, до 6% — стикерами. По числу операций доля платежей картой сократилась на 4 п.п., до 75%, стикером выросла до 8%, ВТБ Pay, Мир Pay и СБП — до 11%.
Самый высокий средний чек — при расчетах через СБП — 2,1 тыс. руб., однако за год показатель снизился на 4%. Наибольший прирост среднего чека зафиксирован при оплате стикерами: он вырос на 4% и составил 753 рубля.
Бескарточные операции через банкоматы ВТБ за 2026 год увеличились на 32% по обороту и на 68% по числу транзакций. Их доля в общем обороте пока остается небольшой — 7%, средний чек составляет 17 тыс. руб.