В 2026 году доля оплат банковской картой у клиентов банка снизилась с 75% в 2025 году до 71%. Доля платежей через СБП выросла на 3 п. п. и составила 14%. Об этом сообщил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов в преддверии форума «Россия зовет!»