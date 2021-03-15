Азербайджан сообщил о передаче Армении всех военнопленных

Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении всех военнопленных, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. При этом он уточнил, что задержанные после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе армянские военнослужащие не считаются военнопленными, в отношении них идут следственные действия.

«Позиция азербайджанского государства в этом вопросе очень открытая и ясная. Мы в соответствии с трехсторонним заявлением передали армянской стороне всех военнопленных, взятых во время военных действий в (Карабахе) и до их начала»,— сказал господин Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что удерживаемые сейчас азербайджанской стороной армянские военнослужащие не считаются военнопленными, так как их задержали 26 ноября 2020 года, после завершения боевых действий и подписания трехстороннего заявления. «Они были призваны из Ширакской области Армении и переброшены в Карабах, совершили преступления, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие и гражданские лица»,— сообщил глава МИДа.

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Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашения о мире в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Согласно документу, стороны должны произвести обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. В феврале 2021 года МИД Азербайджана заявил, что размещение Арменией военных в Карабахе противоречит условиям трехстороннего соглашения.