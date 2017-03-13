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11 июля, четверг
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Воронеж. Черноземье
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Главные анонсы 11 июля
10/07
Андрей Клычков пообещал учесть мнение орловцев при реконструкции сквера Ермолова
10/07
Роман Старовойт постарался переубедить противников строительства дороги в Курске
10/07
Воронежские активисты ОНФ просят не сокращать пригородные маршруты
10/07
Курские силовики подозревают главного редактора «Суджанских вестей» в мошенничестве
10/07
Вице-мэр Курска Марина Сойникова покидает пост
10/07
Липецкую митрополию возглавил бывший викарий патриарха Кирилла Арсений
10/07
Первым заместителем прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин
10/07
Работа белгородского ветсанутильзавода «Корочанский» приостановлена
10/07
СКР начал проверку обрушения кровли многоэтажного дома в Тамбове
10/07
Воронежский 172 ЦАРЗ вновь пытаются обанкротить
10/07
Мария Мазур временно возглавила департамент культуры Воронежской области
09/07
Комитет соцобеспечения, материнства и детства Курской области возглавит Татьяна Сукновалова
09/07
Воронежское УФАС предписало аннулировать аукцион на 107 млн рублей
09/07
Игорь Артамонов посадил дерево на сирийской авиабазе Хмеймим
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Тема
(обновлено: 10.07.2019)
Законодательство Черноземья
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Городские власти могут расширить зону платных парковок и ввести выделенные полосы
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Игорь Астапов подал иск о защите чести и достоинства к прокуратуре
Гайд-паркам здесь не место
Власти хотят убрать площадки для митингов из центра Воронежа
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Роман Старовойт переносит границы
Курские власти будут доказывать отсутствие ущерба заповеднику от домов
«Кто привык работать по старинке, просим, как говорится, не мешать»
Губернаторы Черноземья поняли президента по-своему
Бюджеты регионов платят по счетам
Почти все области Черноземья сократили госдолг в 2018 году
«Люди должны убирать вокруг своих домов»
Жителям Белгорода придется участвовать в содержании муниципальных территорий
Алексея Гордеева выгодно встречать
Воронежских чиновников премировали за хороший прием вице-премьера
Сельских чиновников хотят избавить от «ухищрений»
Им могут разрешить закупки у единственного поставщика на сумму до 400 тыс. рублей
Господдержка отстает от молока
Отдельным отраслям АПК Воронежской области могут сократить субсидирование
Орлу хотят вернуть хозяина
В областном центре рассматривают инициативу о возврате прямых выборов мэра
«Проекты не должны противоречить законам»
Жители Белгорода не хотят оплачивать уборку муниципальных территорий
Игорь Артамонов поверил в свои силы
Самовыдвижению врио липецкого губернатора может помочь законопроект оппозиционера
Курским юрлицам дали припарковаться
Депутаты облдумы не приняли поправку о штрафах за неоплату парковки для организаций
«Северный лес» вырос из зеленого пояса
Проект буферной экозоны Воронежа приняли с исключениями и дополнениями
Бюджеты равняются на исполнение
Регионы Черноземья уже не думают о профиците в 2019 году
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На Среднерусском экономическом форуме обсудили цифровизацию
За два дня его площадки посетили более 2,5 тыс. человек
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Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
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«Продимекс» запускает на Перелешинском сахарном комбинате линию фасовки сахара
«Экспорт не может решить проблемы перепроизводства»
Представители АПК Воронежской области обсудили курс федеральных властей на наращивание экспорта сельхозпродукции
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Цифровизация с комфортом
26-27 июня 2019 года в Курске прошел VIII Среднерусский экономический форум
Комплексные решения КЭАЗ для «умного производства»
Курский электроаппаратный завод сформировал импортозамещающий ассортимент
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приняли участие в большом техническом туре на Нововоронежскую АЭС
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В Воронеже состоялось официальное открытие нового флагманского Центра обслуживания потребителей филиала…
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия