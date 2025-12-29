Курск на расходы

Согласно оперативному докладу Счетной палаты РФ, за девять месяцев 2025 года расходы облбюджета выросли во всех регионах Черноземья. Наиболее заметная динамика в стране и макрорегионе зафиксирована в Курской области — почти в два раза. При этом Липецкая область оказалась в десятке российских регионов по снижению общего объема доходов. Другие регионы Черноземья не показали столь заметной динамики. Эксперты отмечают, что столь заметный рост расходов в Курской области связан с восстановлением региона после атак ВСУ и выплатами пострадавшим жителям. Сокращение доходов в Липецкой области они объясняют «просадкой финансовых показателей металлургического сектора».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам января-сентября 2025 года во всех регионах Черноземья выросла расходная часть областных бюджетов. Заметнее всего в стране и макрорегионе — в Курской области в 1,9 раза (по данным облправительства, с 89,9 млрд до 179,9 млрд руб.). Это следует из оперативного доклада Счетной палаты РФ. Регион также занял первое место в России по росту расходов на социальную политику — они увеличились в 3,3 раза, до 119,3 млрд руб. В то же время доходы региона от налога на прибыль компаний сократились на 19,5%. Данных о динамике доходов облбюджетов в целом в докладе Счетной палаты не приводится.

На втором месте — Воронежская область, где расходы облбюджета выросли на 12,6%. Доходы региона с налога на прибыль выросли на 2,9%. В Тамбовской области расходы увеличились на 11,5%. Поступления с налога на прибыль выросли на 5,7%. В Белгородской области расходы облбюджета увеличились на 9,6%. Доходы от налогов на прибыль компаний сократились в регионе на 22,3%. В Орловской области расходы выросли на 6,8%. Поступления от налога на прибыль фирм снизились на 2,3%.

Меньше всего расходы облбюджета в Черноземье выросли в Липецкой области — на 3%. Регион также вошел в топ-десять субъектов РФ по снижению общего объема доходов в облбюджет (как налогов на прибыль организаций, так и безвозмездных поступлений от других бюджетов). Безвозмездные поступления снизились в регионе сильнее всего в стране — на 26,8%. Поступления налога на прибыль организаций снизились в Липецкой области на 17,2%.

В Счетной палате отмечают, что расходы бюджетов в регионах выросли в том числе из-за увеличения МРОТ на 16,6% с 1 января 2026-го, расширения мер соцподдержки «отдельным категориям граждан» и реализации нацпроектов.

В докладе говорится, что поступления налога на прибыль больше всего сократились в регионах, где преобладают сырьевые и добывающие отрасли, из-за западных санкций и роста расходов компаний на фоне повышения ключевой ставки.

В правительстве Курской области в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» пояснили, что заметный рост расходной статьи регионального бюджета связан с «финансовой помощью из федерального центра на поддержку жителей отселенных районов в связи со сложившейся геополитической ситуацией».

Комментируя причины снижения доходов бюджета области, в правительстве Липецкой области на запрос «Ъ-Черноземье» ответили, что на динамику повлияло уменьшение поступлений налога на прибыль компаний: «Специфика доходной части бюджета Липецкой области обусловлена зависимостью от платежей сектора металлургического производства. В условиях сложившейся рыночной конъюнктуры в металлургической отрасли в текущем году поступления по налогу на прибыль отсутствуют».

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева объясняет, что рост расходов бюджета Курской области, в том числе на социальную сферу, связан с индексацией зарплат бюджетников, выплатами участникам СВО и их семьям, а также исполнением «майских» указов президента РФ. «Значительная часть средств была направлена на ежемесячные выплаты жителям приграничных районов. Курская область — одна из наиболее пострадавших от военного конфликта. Часть денег уходит на немедленное восстановление инфраструктуры».

Эксперт добавила, что значимой статьей доходов бюджета Курской области стал налог на прибыль. «В этом секторе наблюдается стабильность за счет основных предприятий региона — Михайловского ГОКа и Курской АЭС. В отличие от той же Липецкой области, где ситуация с налогом на прибыль выглядит менее оптимистично из-за просадки финансовых показателей того же НЛМК»,— сказала эксперт.

Доцент кафедры экономики Мелитопольского госуниверситета Мупегну Нзусси Кевин Грасс также отмечает связь сокращения доходов в Липецкой области с зависимостью облбюджета от налогов на прибыль металлургического сектора: «В условиях изменения конъюнктуры мировых рынков, логистических ограничений и потенциального снижения экспортной выручки у ключевых налогоплательщиков могла произойти существенная корректировка финансовых результатов»,— сказал эксперт.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков прогнозирует, что рост доходов в 2026 году в регионах Черноземья «будет умеренным»: «Во многом динамика будет зависеть от состояния корпоративных прибылей и объема федеральной поддержки, тогда как давление со стороны расходов сохранится из-за социальных обязательств. Это повышает риски дефицитного исполнения бюджетов и усиления зависимости регионов от межбюджетных трансфертов, особенно в субъектах с ослабленной налоговой базой».

Егор Якимов