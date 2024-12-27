Всем сделать ЭКГ

К концу 2024 года все регионы Черноземья приняли законы о развитии ответственного бизнеса. Новый стандарт предполагает присваивание субъектам мест в рейтинге ЭКГ (экология, кадры, государство), предполагающем оценку отношения к окружающей среде, кадровой политики, прозрачности для госконтроля, и в ответ позволяет рассчитывать на существенные меры поддержки со стороны власти. Впрочем, сами парламентарии говорят о несовершенстве критериев и потенциальной коррупциогенности этой инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слишком общие положения закона уже вызвали вопросы у бизнесменов и политиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Слишком общие положения закона уже вызвали вопросы у бизнесменов и политиков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К концу 2024 года все шесть черноземных областей — Белгородская, Воронежская, Липецкая, Курская, Орловская и Тамбовская — приняли законы о развитии общественного бизнеса. 30 октября закон был принят в Белгородской, 5 ноября — в Орловской, 2 декабря — в Тамбовской и 18 декабря — в Курской областях. В Воронежской области аналогичный закон принимался дважды. В первой редакции — 1 декабря 2023-го, во второй — 21 октября 2024 года. Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Липецкой области» региональные депутаты приняли 26 декабря 2023 года.

Идею ответственного бизнеса продвигает ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ» и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Целью инициативы провозглашается «реализация национальных целей развития, поставленных президентом России». Для этого разработана методика оценки, которая, как сказано на сайте ассоциации, учитывает финансовую устойчивость, отсутствие нарушений, воздействие на окружающую среду, уровень социальной ответственности перед сотрудниками, выполнение обязательств перед клиентами и партнерами, участие в благотворительности, поддержку местных сообществ в регионах присутствия. В результате компаниям присваивается ЭКГ-рейтинг, данные публикуются на сайте «ЭКГ-рейтинг.рф».

Оценка проводится в два этапа: скоринг и анкетирование. Скоринг полностью автоматизирован на основании больших данных, которые уже есть у государства. Анкетные данные проходят процедуру обязательной верификации в одном из двух независимых центров — Финансовом университете при правительстве РФ или Высшей школе экономики. Сегодня в рейтинге 7 млн предприятий, то есть около 95% всех хозяйствующих субъектов РФ, что делает его инструментом оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом.

Ассоциация разработала модельный закон о развитии ответственного ведения бизнеса как основу для аналогичных региональных законов. Согласно документу статус присваивается высшим исполнительным органом власти региона, сведения включаются в специальный реестр. Основные критерии, в числе которых регистрация в России, ненахождение в процессе ликвидации или банкротства, отсутствие связей с экстремистской деятельностью, прописаны в федеральном законе, остальные критерии оставлены на усмотрение регионов.

В модельном законе перечисляются и рекомендуемые меры поддержки. Это, например, приоритетное рассмотрение обращений госорганами и ресурсоснабжающими организациями, сокращение срока предоставления госуслуг. Также возможные льготы по региональным налогам, инвестиционные налоговые кредиты и вычеты, льготное кредитование региональными финансовыми организациями, поручительства и гарантии, субсидии, льготы по аренде движимого и недвижимого имущества, предоставление в аренду участка без торгов.

В Липецкой области к требованиям, указанным в модельном документе, добавились еще три: регистрация юрлица в регионе, среднесписочная численность работников не менее 15 человек и годовая выручка более 120 млн руб. Кроме того, правительство области должно утвердить критерии влияния на окружающую среду, использования наилучших доступных технологий, уровня зарплаты и соцгарантий, налоговой эффективности, экономической устойчивости, реализации инвестпроектов на территории области, а также экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов в Липецкой области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Установлен конкретный срок рассмотрения обращений ответственной организации — 20 дней. Ее инвестпроекты должен сопровождать назначенный уполномоченным органом ответственный куратор, а региональный совет по улучшению инвестклимата рассматривает вопросы, связанные с ответственным ведением бизнеса, в первую очередь.

Закон в Воронежской области в части критериев и мер поддержки почти не отличается от модельного и липецкого вариантов. По данным министра экономического развития области Людмилой Запорожцевой на конец октября, на статус ответственных в регионе могут претендовать 114 организаций.

В Белгородской, Орловской, Тамбовской и Курской областях документы еще менее подробны, чем в Липецкой и Воронежской. Предполагается, что критерии будут уточняться в дальнейшем.

Слишком общие положения уже вызвали вопросы у бизнесменов и политиков. Так, на недавнем заседании комитетов Воронежской областной думы по государственной и аграрной политике с критикой закона выступил депутат и председатель совета директоров группы компаний «Агротех-гарант» Александр Евсеев.

«Представим: получила компания участок без торгов, построила на нем объект, а потом перестала быть ответственной. Как этот участок у нее изъять? — спросил он коллег по региональному парламенту.— Сегодня все аграрии так или иначе помогают сельским поселениям. Но попасть в непонятно как формирующийся список удалось не всем. Я половину своих компаний в нем не нашел. На мой взгляд, тут открываются широчайшие возможности для коррупции. О каком участке идет речь? Полгектара? Или 100 га? Каких земель — промышленного, сельхозназначения? Никто ничего не знает».

Сомнения звучали и в стенах Курской областной думы. «Вопрос ставится правильно: бизнес должен вести себя ответственно,— выступил депутат Владимир Федоров.— Но главная проблема в том, что, принимая закон, мы не устанавливаем критерии, их потом установит правительство. А вдруг у нас разойдутся мнения с правительством? ЭКГ — экология, кадры, государство. А где население? Где оценка бизнеса местными жителями? К нам приходят крупные компании. Для области они, может быть, хорошие — перечисляют деньги, куда нужно. А как они относятся к населению? Зачастую очень плохо. Спросите у глав сельсоветов: КамАЗы разобьют всю дорогу, а на ее восстановление компания ни копейки не даст. Фермер чистит зимой снег, а крупная корпорация, имеющая миллиардные доходы, даже трактор никогда не выделит. Но эта корпорация будет считаться ответственной, а фермер ни в какие рейтинги не войдет. Нужно обязательно добавить букву “Н” — “население” или “Л” — “люди”. Потому что в первую очередь бизнес должен быть ответственным перед населением».

На сегодня по ЭКГ-рейтингу в Черноземье лидируют АО «Воронежский синтетический каучук» (112 баллов), белгородское ООО «Специализированный застройщик “Трансюжстрой”» (110), воронежские ООО «Дельта-пак» (101), ООО «Торговый дом Л-пак» (100), ООО «ФКЛ» (100), ООО «АПК “Агроэко”» (100), ООО «Ростлайн агросервис» (100).

Юрий Голубь