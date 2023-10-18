Женщинам не советуют

В Тамбовскую облдуму поступил законопроект губернатора о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в регионе. Что именно под этим подразумевается, не раскрывается, однако врачам разрешается говорить о медицинских показаниях к аборту. Пропаганду абортов ведут в том числе недружественные России страны, считают авторы документа. По мнению экспертов, куда больший эффект вместо запрета даст пропаганда рождаемости и вывод абортов из системы бесплатного медицинского страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамбовские власти озаботились правильным позиционированием абортов в обществе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Тамбовские власти озаботились правильным позиционированием абортов в обществе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров 16 октября внес в облдуму законопроект о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в регионе. Склонение к абортам признается «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», следует из документации. Дополнительных бюджетных расходов принятие закона не потребует. За склонение к абортам в новом законе будет предусмотрена административная ответственность, но не уточняется, какая именно. Для этого, отмечается в документе, необходимо изменить региональный закон об административных правонарушениях.

При этом, оговаривается в законопроекте, склонением не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к аборту. Они включены в перечень, «определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». По данным приказа Минздрава РФ №736 от 3 декабря 2007 года, в этот перечень среди прочих входят заболеваемость туберкулезом, краснухой, раком, сахарным диабетом, острым лейкозом, гепатитом, язвой желудка, циррозом печени, психические расстройства, болезни нервной системы, пороки сердца, «незрелость женщины до достижения 15 лет».

«Тамбовская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности»,— указано в законопроекте.

По данным ООН, Россия является мировым лидером по числу абортов, следует из пояснительной записки. На 1 тыс. женщин в стране приходится 53,7 аборта, а пять из десяти беременностей заканчиваются искусственным прерыванием. По данным Росстата, с 1991 по 2021 год в России было сделано 50,7 млн абортов: «И это без учета абортов, произведенных в частных клиниках», говорится в пояснительной записке к проекту.

Как утверждается в документе, сейчас женщине недоступна возможность «самостоятельно и осознанно» принимать решение о родах, так как существующая информационная и культурная среда «навязывает аборт как приемлемое, доступное, простое “решение проблем” или, более того, “право”». «Женщина, стоящая перед так называемым “репродуктивным выбором”, находится в ситуации выбора только по той причине, что аборт как “выбор” существует в ее сознании. При этом реальные жизненные обстоятельства, в которых она находится, могут быть вполне благоприятными для вынашивания и рождения ребенка»,— указано в записке.

По мнению авторов законопроекта, в обществе сформировалось мышление, где «идет восприятие аборта как допустимого, терпимого или желательного варианта поведения в ситуации, когда продолжение беременности не представляет непосредственную угрозу жизни женщины»: «Аборт не является медицинским вмешательством для спасения».

К факторам, формирующим отношение общества к аборту как к приемлемому, отнесены отсутствие законодательных норм, которые регулируют допустимость распространения информации об абортах (исключение — запрет на рекламу абортов, «который на практике не соблюдается»), низкий уровень знаний о моменте начала онтогенеза и о внутриутробном развитии человека, упадок духовно-нравственного состояния, культ удовольствий, секса и потребления, а также попытки идеологически «оторвать» половую близость от наступающей вследствие нее беременности. Эти факторы «зачастую создаются искусственно», следует из документа.

К тому же «открыто пропагандируют аборты» под видом «прав женщин» организации, финансируемые в том числе недружественными странами. В пояснении указывается, что «это один из элементов ведущейся против РФ гибридной войны». «В социальных сетях присутствуют организованные группы, задачами которых является навязывание абортивного мышления, запугивание защитников жизни, разжигание ненависти к противникам абортов, формирование иллюзии общественного мнения. Обществу навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокращения народонаселения»,— следует из записки. Некоторые такие организации уже признаны иноагентами, однако «подобная деятельность продолжает активно осуществляться».

Данных о числе абортов в Тамбовской области в документации не приводится. В облправительстве оперативно не предоставили «Ъ» такую информацию. По данным Росстата, за январь–июль (более актуальные показатели не опубликованы) в регионе родились 3 695 человек — на 5,2%, или на 203 младенца, меньше, чем за семь месяцев 2022 года.

Исследующий проблемы демографии доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко считает, что принятие такого закона не скажется на снижении числа абортов: «Склонять женщин к искусственному прерыванию беременности действительно не нужно, молодежь в основном сама отрицательно относится к деторождению». По мнению эксперта, большего успеха можно достичь за счет пропаганды рождаемости и вывода абортов из системы бесплатного медицинского страхования. «Пока получается, что государство поддерживает аборты, оплачивая их»,— пояснил господин Крупко.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что вертикаль власти, составной частью которой являются губернаторы, постепенно формирует комплексную линию противодействия абортам, но не в столь радикальном варианте, как это делается в Польше или в некоторых штатах США. «Пока что власть добивается, чтобы любые попытки прорекламировать аборты как свободный выбор женщины пресекались, а частные клиники прекращали оказывать такие услуги. Смещение акцентов в разъяснительной работе в сочетании с переводом деятельности в государственные учреждения может дать некий локальный эффект. Но серьезные изменения в печальных демографических трендах они могут дать только в комплексе с социально-экономическими мерами, благодаря которым возникнет уверенность в завтрашнем дне»,— считает эксперт.

Александр Прытков, Сергей Толмачев