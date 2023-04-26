«Такого безобразия с бюджетом никогда не было»

Введение в 2023 году единого налогового счета привело к резкому падению в первом квартале собственных доходов крупных городов, в том числе Воронежа. Причины этого — автоматическое распределение на все задолженности уплаченного НДФЛ (одного из основных источников муниципальных доходов) и ошибки с переплатами. В Воронеже ситуация усугубилась задержками поступлений из вышестоящих бюджетов и удвоением заявленных гражданами вычетов по НДФЛ. На фоне снижения доходов в первом квартале с ожидаемых 2,27 млрд руб. до 1,45 млрд руб. город «живет» за счет остатков прошлогодних дотаций и «дорожных» денег. Налоговики рассчитывают, что переходная ситуация стабилизируется к сентябрю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежские власти озаботились темпами наполнения городской казны после сборов в первом квартале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежские власти озаботились темпами наполнения городской казны после сборов в первом квартале

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информацию о бюджете Воронежа после перехода с 1 января 2023 года на единый налоговый счет на комиссии гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям представила руководитель управления финансово-бюджетной политики мэрии Елена Муромцева. Открывая заседание, председатель комиссии Андрей Соболев заметил, что еще в преддверии нововведений «было много круглых столов и обсуждений, не повлечет ли это возникновение кассовых разрывов».

«Мы с опасением ждали, но не ожидали, что будет так плохо,— заметила госпожа Муромцева.— Относительно аналогичного периода прошлого года доходы уменьшились на треть, на 729 млн руб. в первом квартале. По нашему плану должно было поступить 2,268 млрд руб., поступило всего лишь 1,447 млрд налоговых доходов. То есть бюджет недополучил 821 млн руб., из которых 568 млн руб.– основной бюджетообразующий источник, НДФЛ. В феврале у нас вообще минус был по доходам (сначала зачислилось, потом списалось), при этом мы финансировали зарплату, строительство и так далее. Господь Бог нам помог — у нас сохранились остатки в 800 млн руб. из дотации в 1,6 млрд руб., которую нам дала область на сбалансированность бюджетов в конце года. Мы не кредитовались — были спокойны. И в феврале нам помогла пришедшая субсидия по дорожному фонду — 2,5 млрд руб. Мы живем за счет них, но скоро начнут закрывать акты выполненных работ по дорогам, и как мы дальше жить будем, я не знаю. Неожиданностью для нас стало списание из бюджета в январе-феврале 655 млн руб. "с целью формирования положительного сальдо единого счета налогоплательщика" и "направления этих средств на покрытие задолженности по налогам в другие уровни бюджета". Например, мы заплатили налог на землю за свои бюджетные учреждения, но не получили его назад! Было желание не платить, но мы же законопослушные».

По словам Елены Муромцевой, расходы бюджета за первый квартал составили 6 млрд руб., в том числе собственные — 3 млрд руб.: «Мы ничего не задержали, но это благодаря дотациям и дорожному фонду. Такого безобразия с бюджетом никогда не было. Сложилась задолженность федерального и областного бюджетов; например, по организации питания и проживания беженцев — 350 млн руб. Причина — просто вот так работают».

При этом «ни один расход не отложен, бюджет профинансировал все, что было заявлено в первом квартале», подчеркнула госпожа Муромцева: «В мае, наверное, мы пойдем на кредитование. Так жить очень опасно. Наши потуги — ура, мы живем без коммерческих кредитов — в один час перечеркнули».

По ее словам, региональные власти уже подготовили письма в Совфед, в Госдуму и в Минфин: «У других городов-миллионников то же самое — Ростов-на-Дону, Красноярск, Уфа, Казань. У Казани с Уфой около 80% выполнения, у нас — 64%, а у Волгограда — вообще 50 с лишним». При этом на федеральном счете остается 1 трлн руб., признавали в Минфине, отметила госпожа Муромцева. Неясна и возможность получения Воронежем дешевого казначейского кредита. «На 24 апреля план городского бюджета — 3,036 млрд руб., факт — 1,597 млрд, но мы очень ждем зачислений 30 числа»,— добавила она.

Замруководителя областного УФНС Наталья Харченко напомнила, что единый налоговый счет несет «преимущества для налогоплательщика, а не для бюджета»: «Почему так случилось с бюджетом? Мы всегда работали с недоимкой, а с переплатой особо не работали. Обязанность была — уведомлять плательщиков о ней. (Ложная переплата, по ее словам, формировалась из-за того, что оплата шла в полном объеме, а декларации подавались с неверными суммами.— „Ъ“). Иногда переплата висела годами, была некая сумма на 1 января. И она „поднялась“ на сальдо единого налогового счета».

Наталья Харченко напомнила, что оплата пошла на исполнение разных обязательств: «Например, предприниматель оплатил патент. Ранее для этого нужно было только отсутствие задолженности по патенту. А теперь учитываются долги по единому налоговому счету и оплата перенаправляется». По словам госпожи Харченко, консолидированный бюджет Воронежской области в первом квартале продемонстрировал рост доходов на 6,3%, хотя НДФЛ снизился также и в целом по субъекту.

«Еще одна причина падения по НДФЛ — сумма налоговых вычетов по городу выросла в 1,9 раза: 1,2 млрд руб. против 660 млн руб. в первом квартале,— рассказала госпожа Харченко.— Так произошло, потому что федеральный аппарат ставит нам задачу отдавать гражданам в ускоренном порядке: вместо трех месяцев мы фактически проверяем за 15 дней. В прошлом году мы эту работу начали с конца марта, а в нынешнем — с 1 января. При этом более 60% от общей суммы возврата в области приходится на Воронеж. Но мы прогнозируем, что к 1 июля ситуация нормализуется».

«Местные бюджеты страдают, потому что в системе зачетов участвует НДФЛ, который, как правило, хорошо собирается,— констатировала аудитор городской контрольно-счетной палаты Ольга Спицына.— Также есть проседания и по патенту, и по земельному налогу, а для города это серьезные источники доходов».

Нескольких депутатов интересовало, не повлекут ли нововведения в итоге задержку зарплаты бюджетникам из-за дефицита средств. «Расходную часть бюджета я не могу оценить. Но если за полугодие, по нашему прогнозу, мы немного не достигнем уровня прошлого года (сложно идет верификация старой переплаты, причем основная проблема — с бюджетными учреждениями), то по девяти месяцам мы должны сравняться. Плюс межбюджетные отношения должны поспособствовать — консолидированный бюджет ведь вырос»,— ответила госпожа Харченко.

Андрей Соболев заметил, что перераспределение уплаченных налогов может вызвать вопросы у субъектов малого и среднего бизнеса, заранее заплативших за патент: «Для них не будет неожиданностью, что патент окажется неоплаченным и они не смогут торговать?» Он попросил экономические структуры гордумы и администрации усилить разъяснения: «А то хлебнем социальный взрыв».

Олег Мухин