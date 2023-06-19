«Продается масса промышленных территорий»

Для развития бизнеса в Воронеже по-прежнему не хватает площадок с подведенными коммуникациями, а государственно-частное партнерство пока применяется в основном в коммунальной сфере. К таким выводам пришли участники круглого стола, который в конце минувшей недели провела постоянная комиссии городской думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. Как объяснил председатель комиссии Андрей Соболев, депутатский корпус в основном «обсуждает расходные полномочия, а формирования доходной части касается редко». Между тем вопрос наращивания налогооблагаемой базы для Воронежа «становится все более актуальным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Воронеже мало «инвестиционных площадок» с инфраструктурой, но ОЭЗ «Центр» еще не заполнена, выяснили депутаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Воронеже мало «инвестиционных площадок» с инфраструктурой, но ОЭЗ «Центр» еще не заполнена, выяснили депутаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснил господин Соболев, сеть бюджетных учреждений в городе «разрастается, возникают дополнительные обязательства по содержанию ее работников»: «В этой связи мы решили рассмотреть аспекты инвестиционной привлекательности Воронежа, потенциальные возможности реализации инвестпроектов, которые открывают дополнительные рабочие места и налоговые поступления».

Далее директор муниципального казенного учреждения «Агентство управления проектами» Александр Гошко напомнил депутатам о сложившейся нормативной базе для работы с инвесторами. Он также пояснил, чем отличается муниципально-частное партнерство (МЧП) от концессионного соглашения, уточнил, что инвестиционная карта Воронежа находится в открытом доступе, реализуются шесть проектов МЧП и «прорабатывается еще несколько», в частности реконструкция парка «Танаис».

Представитель областного Агентства по привлечению инвестиций Евгения Аржанухина заявила, что динамику привлечения инвесторов на территорию Воронежа сдерживает ограниченность свободных земельных участков.

«Прежде чем приглашать инвестора, мы должны понимать, какими ресурсами — трудовыми, инфраструктурными — обладает эта территория. Поэтому я прошу сотрудников администрации оказать содействие в формировании такого реестра»,– обратилась она.

Судя по ее словам, агентство считает высокомаржинальными для города проекты по выпуску косметических средств, а также создание производств медицинского оборудования и лекарств. Хорошие перспективы обещает и строительство промышленных объектов в формате государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Но «больше года обсуждается этот вопрос на федеральном уровне, единой позиции пока не выработано».

По итогам выступлений представителей агентств Андрей Соболев резюмировал: «То есть мы говорим о том, что есть инвестиционная карта, которая отражает ГЧП и МЧП, а инвестиционных площадок нет. А как тогда привлекать инвестора?»

Заместитель председателя комиссии Олег Гуков был еще более категоричным: «Из того, что я сегодня услышал, стало понятно, что у нас результатов нет. Есть ГЧП и МЧП, которые результативны в основном в ЖКХ. А дальше что? Какие перспективы в будущем? Межведомственного взаимодействия нет, поэтому нет и реестра инвестиционных площадок. Даже по особой экономической зоне, часть которой расположена на территории городского округа, полной информации о наличии площадок нет».

Андрей Соболев уточнил, что, по последним данным, в ОЭЗ «Центр» под Воронежем не заполнены еще 12. «Сложно найти свободные площадки на территории города, но можно»,– добавил депутат. Он отметил, что есть муниципальные предприятия, которые «супернеэффективно используются».

В качестве примера глава комиссии привел муниципальный комбинат бытового обслуживания. «Когда со спутника смотришь — большая куча песка в центре Коминтерновского района на нескольких гектарах и один трактор. Сдвинуть эту кучу, а там разместить производство, скажем, косметики». Еще один ресурс он видит в промплощадках, которые остались после ухода иностранных компаний.

«Почему-то считается, что в оборот для создания инвестпроектов мы можем предлагать только муниципальную собственность. Количество таких участков, конечно, ограничено. Но, если вы возьмете те же коммерческие объявления, увидите, что продается масса промышленных территорий — бывших цехов, которые на сегодня не задействованы. Взять в аренду цех площадью 3 тыс. кв. м за 50-70 тыс. руб. вполне реально. Да, эти объекты в частной собственности, но эти люди тоже ждут инвестора. Инвестиционный потенциал города достаточно большой»,— считает Андрей Соболев.

В целом депутаты сошлись во мнении, что пока в городе сделано очень мало для того, чтобы «инвесторы свои проекты размещали не в Каширском или Новоусманском районах, а на территории Воронежа».

По мнению председателя постоянной комиссии, на сегодня фактически не сформирована информационная база для повышения инвестиционной привлекательности Воронежа. В первую очередь, даже парламентариям неизвестен реальный потенциал, которым располагает город, что в нем производится.

«По крупным предприятиям мы это понимаем, а что касается субъектов малого и среднего бизнеса, мы знаем только какую-то их отраслевую привязку и общую численность. К сожалению, у многих сложилось мнение, что малый и средний бизнес — это что-то кустарное. На самом деле в этом сегменте достаточно высокотехнологических производств. С учетом того, что сейчас достаточно сложно с покупкой импортной продукции, замена этих позиций решается нашими местными предприятиями. И для потенциальных инвесторов важно знать, что производят на территории городского округа субъекты малого и среднего бизнеса»,— считает Андрей Соболев.

В результате участники круглого стола договорились о формировании информационной базы, которая отразит местную продукцию, а также земельные участки, промышленные площадки, которые могут быть задействованы для новых производств; и те проекты, которые уже реализуются на территории Воронежа.

Благодаря этим базам депутаты надеются получить «правильную проекцию на будущее» и «представление о возможных налоговых поступлениях».

Виктория Шевченко