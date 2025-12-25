Прогноз экологического роста
Воронежская область потратится на природу и сэкономит на модернизации медицины
Бюджет Воронежской области на 2026 год принят с дефицитом 9,8 млрд руб. при расходах 226,7 млрд и доходах 216,9 млрд руб. «Ъ-Черноземье» изучил главный финансовый документ региона постатейно. Большинство разделов, госпрограмм и регпроектов демонстрируют рост, однако есть и чувствительные исключения. Самые заметные изменения по сравнению с 2025 годом коснулись расходов на охрану окружающей среды, экономическое развитие и инновации — по этим статьям запланирован кратный рост. Напротив, наиболее существенно сократятся расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это «временная оптимизация», говорят эксперты.
В конце минувшей недели депутаты облдумы утвердили бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы запланированы на уровне 216,9 млрд руб., что на 13,6% больше параметров первоначального бюджета-2025. Из них 185 млрд руб. — налоговые и неналоговые поступления, 32 млрд руб. — безвозмездные трансферты. Расходы вырастут до 226,7 млрд руб. (+8,9%), при этом 62,5% средств придется на социальную сферу. В облдуму подчеркивают, что получившийся дефицит является «техническим и имеет гарантированные источники покрытия».
«Ъ-Черноземье» постатейно изучил проект бюджета-2026 и сравнил его с бюджетом 2025-го, утвержденным облдумой 19 декабря 2024 года. В разрезе основных разделов заметнее всего в новом бюджете увеличатся расходы на обеспечение охраны окружающей среды — сразу в три раза, с 851,9 млн (проект-2025) до 2,6 млрд руб. (проект-2026). Рост связан с определением объектов капитального строительства, включаемых в состав областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). Также предусмотрены ассигнования на ликвидацию свалок и разработку проектов по их рекультивации.
Финансирование «национальной обороны» в Воронежской области усилят примерно на 30% до 131,7 млн руб. Дополнительные расходы предусмотрены на мобилизационную подготовку и иные профильные статьи.
Расходы по разделу национальная экономика увеличатся на 6,1% до 41,8 млрд руб. На цифры, в частности, повлияло изменение прогнозируемого объема доходов дорожного фонда. Учтено изменение суммы выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения их софинансирования, а также инфраструктурных бюджетных кредитов. По данному разделу, среди прочего, предусмотрены расходы на обеспечение функций государственных органов Воронежской области.
Менее заметные прибавки запланированы в разделах здравоохранение (+3,8%), образование (+10,6%), соцполитика (+12,2%), ЖКХ (+14,9%), СМИ (+7,8%). Расходы на физкультуру и спорт, а также на культуру вырастут на треть. Затраты на правоохранительную деятельность и нацбезопасность увеличат на 14,4%. На 14,3% увеличится объем межбюджетных трансфертов в муниципальные образования.
Напротив, секвестированы расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» — финансирование уменьшится с 24,24 до 23,02 млрд руб. В этом разделе, в частности, отражены расходы на содержание подведомственных учреждений, формирование резервных фондов губернатора и фондов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Более чем вдвое по сравнению с проектом-2025 снизится сумма на обслуживание государственного и муниципального долга — до 434,6 млн руб. Ассигнования по разделу запланированы под процентные ставки 0,1% годовых по реструктурированным бюджетным кредитам и 3% годовых по бюджетным кредитам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и специальным казначейским кредитам.
|
Источник: Минфин Воронежской области
На какие проекты увеличат и уменьшат финансирование
Как подсчитал «Ъ-Черноземье», в разрезе большинства областных госпрограмм бюджет-2026 предполагает рост финансирования, но в отдельных случаях номинально положительная динамика не превышает инфляцию или находится на сопоставимом уровне (7,8% в регионе по последним доступным данным ЦБ на октябрь). А несколько региональных проектов внутри госпрограмм сокращены.
В частности, увеличение расходов по госпрограмме «Здравоохранение» составит 4,8%, до 44,6 млрд руб. Внутри этой программы расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения предполагается сократить сразу на 83% — с 5,1 млрд до 900,8 млн руб.
- В то же время финансирование регпроекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» вырастет почти в пять раз, до 702,6 млн руб.
- На 15,4%,до 1,98 млрд руб., увеличатся расходы на совершенствование высокотехнологичной медпомощи и развитие новых эффективных методов лечения.
- Предполагается рост в 1,6 раза расходов на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — до 4,4 млрд руб.
- Вдвое, до 2,8 млрд руб., увеличится финансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения.
И только финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» планируют снизить на 1,1% до 4,79 млрд руб. Внутри нее почти на 30% уменьшатся расходы на создание «условий для развития комфортного жилищного строительства», они составят 1,4 против 1,9 млрд руб. годом ранее. В то же время на 17,1%, до 2,5 млрд руб., увеличат затраты на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и молодые семьи.
Расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» ожидает динамика на уровне инфляции, они вырастут на 6,3%, 27,39 млрд руб. Внутри программы, в частности, затраты на «развитие сети автомобильных дорог общего пользования» увеличатся почти на 30%, до 14,9 млрд руб., однако на 16,6%, до 6,46 млрд руб., снизятся расходы в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Втрое к бюджету-2025, до 72,8 млн руб., сократятся расходы на развитие пассажирского автомобильного транспорта. Оставшиеся средства по этой строке направят на завершение разработки проекта магистрального транспорта в областном центре (вероятно, речь идет о метробусе).
На госпрограмму «Развитие образования» в бюджете-2026 заложено 50,9 млрд руб. при росте на 9,7% к принятому бюжету-2025. Из этих средств 33,16 млрд руб. направят на «развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников». Деньги пойдут на предоставление субвенций на общее и дошкольное образование, субсидии частным школам и садам, а также выплаты премий победителям, призерам и лауреатам конкурсов профессионального мастерства.
Расходы бюджета по программе «Развитие культуры и туризма» вырастут на 20,1% до 6,26 млрд руб. В том числе на 1,78 млрд руб. профинансируют регпроект по развитию инфраструктуры и модернизации учреждений культуры. Затраты на развитие туристской индустрии не изменятся и составят всего 24,9 млн руб. Зато в четыре раза увеличится финансирование проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» — до 614,1 млн руб. против 151,7 млн руб. в 2025 году. Половину этих средств (309,3 млн руб.) заберет строительство детской школы искусств на 1,4 тыс. мест в Воронеже на Московском проспекте.
Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» будет профинансирована на 7,57 млрд руб. с ростом на 20,4%. Их этих денег 3,87 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию спортивных объектов областной и муниципальной собственности. Сразу в 19 раз увеличится финансирование регпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (до 414,5 млн). Деньги, в частности, направят на приобретение оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых можно проводить тестирование в соответствии с требованиями ГТО.
В 1,4 раза, до 8 млрд руб., должны вырасти расходы на госпрограмму «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». Внутри нее в 2,4 раза, до 1,6 млрд руб., увеличатся расходы на «содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности». Однако снизится финансирование регпроектов «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды» (подробнее см. таблицу ниже).
Источник: Минфин Воронежской области
Каким отраслям экономики усилят господдержку
Существенный прирост финансирования ожидается по ряду экономических статей. Как сказано в пояснительной записке к бюджету (копия есть у «Ъ-Черноземье»), расходы на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» вырастут в 2,2 раза — до 1,5 млрд руб. Причина — дополнительные 609,8 млн руб. на развитие ОЭЗ «Центр», индустриальных парков «Масловский» и «Масловский-2».
В 1,3 раза, до 238,5 млн руб., вырастет финансирование по госпрограмме «Развитие предпринимательства и торговли».
На комплекс процессных мероприятий, озаглавленный «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направят 145,9 млн рублей, что в 1,4 раза больше показателя 2025 года.
Госпрограмму «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» профинансируют на 7,7 млрд руб. с ростом ниже инфляции на 3,1%.
- Однако расходы входящему в эту программу регпроекту «Развитие отраслей сельского хозяйства» снизятся с 2,92 до 1,83 млрд руб.
- Взамен дополнительные 361,3 млн руб. направят на «создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», и на 465,1 млн руб. вырастут вложения в развитие и техническую модернизацию отдельных подотраслей АПК.
- Финансирование регпроекта «Развитие малого агробизнеса» вырастет в 3,4 раза — до 189 млн руб.
- На государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направят 410,5 млн руб. Прибавка здесь составит 7,8%, исключительно на уровне инфляции.
Финансирование регпроекта «Развитие промышленности» увеличится в 1,7 раза — до 126,7 млн руб. Почти в два раза, до 204,6 млн руб., вырастет финансовое обеспечение деятельности подведомственных промышленному блоку облправительства учреждений.
Стоит отметить, что в проекте областного бюджета на 2026 год средств на мероприятия по государственной поддержке организаций промышленности пока не запланировано. Это объясняется тем что соответствующая заявка для включения инвестпроектов в перечень особо значимых областным министерством промышленности и транспорта в минэкономразвития РФ не представлялась, говорится в пояснительной записке.
На госпрограмму «Содействие занятости населения» предусмотрено 1,29 млрд руб. с ростом показателя на 3,2%. Однако расходы на социальные выплаты безработным снизятся с 605,7 до 579,3 млн рублей. Связано это с уменьшением субвенции из федерального бюджета.
По мнению экс-главы департамента экономразвития области доктора экономических наук Анатолия Букреева, заложенного в бюджете региона увеличения доходов и расходов может оказаться недостаточно в 2026 году в связи со сравнительно высокой инфляцией. Проблема кроется в ее структуре: высок разброс в темпах роста цен на продукты и непродовольственные товары, поэтому интегральный показатель, по словам господина Букреева, не всегда объективен.
«Доходы должны быть более серьезные в бюджете заложены, как и расходы. Другой вопрос — есть ли резервы по увеличению, или их уже нет? Мы видим в структуре бюджета некоторый рост расходов на образование и медицину, но это так называемые обязательные статьи, которые нужно в обязательном порядке закрывать. Основная часть средств по ним идет на зарплату,— говорит господин Букреев.— В проекте также есть ОАИП, которую называют "бюджетом развития". И она, как мне кажется, наиболее уязвима. Доходов недостаточно, чтобы сделать больше объектов»,— отметил Анатолий Букреев. Господин Букреев считает, что в ходе исполнения и корректировок в 2026-м расходные статьи еще могут заметно вырасти.
В 2025-м когда основные параметры бюджета уже сильно менялись. После правок в апреле прогноз доходов был увеличен до 194,7, а расходов — до 242,1 млрд руб. при дефиците свыше 47 млрд руб. В пояснительной записке к проекту бюджета-2026 перед первым чтением приводилась самая актуальная оценка доходов — 214,2 млрд руб. В сравнении с этим показателем, рост в бюджете-2026 составит уже не 13,6%, а всего 1,3%, что значительно ниже инфляции .
С доходами же ситуация, по мнению эксперта, будет иная. «Я думаю, что в 2026-м доходы облбюджета увеличатся, учитывая субсидии и дополнительные распределения, но незначительно. Будущий будет посерьезнее с точки зрения вызовов, чем 2025-й. Можно ожидать не такие большие суммы,— сказал господин Букреев.
Финансовый эксперт, бывший управляющий «Промсвязьбанка» в Воронежской области Тимур Хлебников подчеркнул, что при планировании бюджета региона «требуется внимательно отслеживать баланс между краткосрочными экономическими интересами и среднесрочным развитием социальной инфраструктуры». При этом условии «последовательная сбалансированная бюджетная политика, проводимая регионом с 2010-го, способна обеспечить устойчивое развитие и укрепить экономические перспективы в будущем», уверен господин Хлебников.
«Что касается сокращений затрат на важные социальные направления,— продолжил господин Хлебников.— Такое решение обосновано, хотя и вызывает критику отдельных политических сил. Это сокращение следует воспринимать как временную меру оптимизации расходов. Инвестпроекты в жилищное строительство, здравоохранение и сельское хозяйство требуют значительных финансовых вложений. Временное уменьшение финансирования позволит сосредоточить усилия на первоочередных задачах. Следует подчеркнуть, что подобная стратегия направлена на повышение эффективности расходования ограниченных средств и максимизацию отдачи от каждого вложенного рубля».