Прогноз экологического роста

Бюджет Воронежской области на 2026 год принят с дефицитом 9,8 млрд руб. при расходах 226,7 млрд и доходах 216,9 млрд руб. «Ъ-Черноземье» изучил главный финансовый документ региона постатейно. Большинство разделов, госпрограмм и регпроектов демонстрируют рост, однако есть и чувствительные исключения. Самые заметные изменения по сравнению с 2025 годом коснулись расходов на охрану окружающей среды, экономическое развитие и инновации — по этим статьям запланирован кратный рост. Напротив, наиболее существенно сократятся расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это «временная оптимизация», говорят эксперты.

Отдельные статьи бюджета Воронежской области на 2026 год заверстаны со снижением к 2025-му

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце минувшей недели депутаты облдумы утвердили бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы запланированы на уровне 216,9 млрд руб., что на 13,6% больше параметров первоначального бюджета-2025. Из них 185 млрд руб. — налоговые и неналоговые поступления, 32 млрд руб. — безвозмездные трансферты. Расходы вырастут до 226,7 млрд руб. (+8,9%), при этом 62,5% средств придется на социальную сферу. В облдуму подчеркивают, что получившийся дефицит является «техническим и имеет гарантированные источники покрытия».

«Ъ-Черноземье» постатейно изучил проект бюджета-2026 и сравнил его с бюджетом 2025-го, утвержденным облдумой 19 декабря 2024 года. В разрезе основных разделов заметнее всего в новом бюджете увеличатся расходы на обеспечение охраны окружающей среды — сразу в три раза, с 851,9 млн (проект-2025) до 2,6 млрд руб. (проект-2026). Рост связан с определением объектов капитального строительства, включаемых в состав областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). Также предусмотрены ассигнования на ликвидацию свалок и разработку проектов по их рекультивации.

Финансирование «национальной обороны» в Воронежской области усилят примерно на 30% до 131,7 млн руб. Дополнительные расходы предусмотрены на мобилизационную подготовку и иные профильные статьи.

Расходы по разделу национальная экономика увеличатся на 6,1% до 41,8 млрд руб. На цифры, в частности, повлияло изменение прогнозируемого объема доходов дорожного фонда. Учтено изменение суммы выделенных средств федерального бюджета и необходимых средств для обеспечения их софинансирования, а также инфраструктурных бюджетных кредитов. По данному разделу, среди прочего, предусмотрены расходы на обеспечение функций государственных органов Воронежской области.

Менее заметные прибавки запланированы в разделах здравоохранение (+3,8%), образование (+10,6%), соцполитика (+12,2%), ЖКХ (+14,9%), СМИ (+7,8%). Расходы на физкультуру и спорт, а также на культуру вырастут на треть. Затраты на правоохранительную деятельность и нацбезопасность увеличат на 14,4%. На 14,3% увеличится объем межбюджетных трансфертов в муниципальные образования.

Напротив, секвестированы расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» — финансирование уменьшится с 24,24 до 23,02 млрд руб. В этом разделе, в частности, отражены расходы на содержание подведомственных учреждений, формирование резервных фондов губернатора и фондов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Более чем вдвое по сравнению с проектом-2025 снизится сумма на обслуживание государственного и муниципального долга — до 434,6 млн руб. Ассигнования по разделу запланированы под процентные ставки 0,1% годовых по реструктурированным бюджетным кредитам и 3% годовых по бюджетным кредитам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и специальным казначейским кредитам.

Расходы бюджета Воронежской области Статья расходов На 2025 год На 2026 год В % к 2025 году Общегосударственные вопросы 24,24 23,02 95% Национальная оборона 0,1 0,13 в 1,3 раза Нацбезопасность и правоохранительная деятельность 2,13 2,44 114,4% Национальная экономика 39,36 41,77 106,1% ЖКХ 6,68 7,68 114,9% Охрана окружающей среды 0,85 2,59 в 3 раза Образование 48,03 53,11 110,6% Культура и кинематография 3,84 4,93 в 1,3 раза Здравоохранение 28,47 29,56 103,8% Социальная политика 41,04 46,05 112,2% Физкультура и спорт 6,37 8,06 в 1,3 раза Средства массовой информации 0,5 0,54 107,8% Обслуживание государственного и муниципального долга 0,97 0,43 44,9% Межбюджетные трансферты 5,62 6,42 114,3% Источник: Минфин Воронежской области

На какие проекты увеличат и уменьшат финансирование

Как подсчитал «Ъ-Черноземье», в разрезе большинства областных госпрограмм бюджет-2026 предполагает рост финансирования, но в отдельных случаях номинально положительная динамика не превышает инфляцию или находится на сопоставимом уровне (7,8% в регионе по последним доступным данным ЦБ на октябрь). А несколько региональных проектов внутри госпрограмм сокращены.

В частности, увеличение расходов по госпрограмме «Здравоохранение» составит 4,8%, до 44,6 млрд руб. Внутри этой программы расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения предполагается сократить сразу на 83% — с 5,1 млрд до 900,8 млн руб.

В то же время финансирование регпроекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» вырастет почти в пять раз, до 702,6 млн руб.

вырастет почти в пять раз, до 702,6 млн руб. На 15,4%,до 1,98 млрд руб., увеличатся расходы на совершенствование высокотехнологичной медпомощи и развитие новых эффективных методов лечения.

и развитие новых эффективных методов лечения. Предполагается рост в 1,6 раза расходов на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами — до 4,4 млрд руб.

— до 4,4 млрд руб. Вдвое, до 2,8 млрд руб., увеличится финансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения.

И только финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» планируют снизить на 1,1% до 4,79 млрд руб. Внутри нее почти на 30% уменьшатся расходы на создание «условий для развития комфортного жилищного строительства», они составят 1,4 против 1,9 млрд руб. годом ранее. В то же время на 17,1%, до 2,5 млрд руб., увеличат затраты на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и молодые семьи.

Расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы» ожидает динамика на уровне инфляции, они вырастут на 6,3%, 27,39 млрд руб. Внутри программы, в частности, затраты на «развитие сети автомобильных дорог общего пользования» увеличатся почти на 30%, до 14,9 млрд руб., однако на 16,6%, до 6,46 млрд руб., снизятся расходы в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Втрое к бюджету-2025, до 72,8 млн руб., сократятся расходы на развитие пассажирского автомобильного транспорта. Оставшиеся средства по этой строке направят на завершение разработки проекта магистрального транспорта в областном центре (вероятно, речь идет о метробусе).

На госпрограмму «Развитие образования» в бюджете-2026 заложено 50,9 млрд руб. при росте на 9,7% к принятому бюжету-2025. Из этих средств 33,16 млрд руб. направят на «развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников». Деньги пойдут на предоставление субвенций на общее и дошкольное образование, субсидии частным школам и садам, а также выплаты премий победителям, призерам и лауреатам конкурсов профессионального мастерства.

Расходы бюджета по программе «Развитие культуры и туризма» вырастут на 20,1% до 6,26 млрд руб. В том числе на 1,78 млрд руб. профинансируют регпроект по развитию инфраструктуры и модернизации учреждений культуры. Затраты на развитие туристской индустрии не изменятся и составят всего 24,9 млн руб. Зато в четыре раза увеличится финансирование проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» — до 614,1 млн руб. против 151,7 млн руб. в 2025 году. Половину этих средств (309,3 млн руб.) заберет строительство детской школы искусств на 1,4 тыс. мест в Воронеже на Московском проспекте.

Госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» будет профинансирована на 7,57 млрд руб. с ростом на 20,4%. Их этих денег 3,87 млрд руб. направят на строительство и реконструкцию спортивных объектов областной и муниципальной собственности. Сразу в 19 раз увеличится финансирование регпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (до 414,5 млн). Деньги, в частности, направят на приобретение оборудования для создания малых спортивных площадок, на которых можно проводить тестирование в соответствии с требованиями ГТО.

В 1,4 раза, до 8 млрд руб., должны вырасти расходы на госпрограмму «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». Внутри нее в 2,4 раза, до 1,6 млрд руб., увеличатся расходы на «содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной и муниципальной собственности». Однако снизится финансирование регпроектов «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Формирование комфортной городской среды» (подробнее см. таблицу ниже).

Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» Статья 2025 год, первоначально утвержденный (127-ОЗ), млн руб. 2026 год, млн руб. Относительно бюджета 2025 года ВСЕГО 5 790,6 8 050,6 в 1,4 раза Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 763,7 680,1 89,1% Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 1 433,2 1 334,4 93,1% Региональный проект «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности на территории Воронежской области» 641,4 1 568,8 в 2,4 раза Региональный проект «Инфраструктурное меню» 705,7 241,6 34,2% Региональный проект «Создание и развитие производственных мощностей объектов обращения с отходами» 0 1 800 – Региональный проект «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0 218,6 – Комплекс процессных мероприятий «Ремонт объектов теплоэнергетического хозяйства» 132,5 132,5 100% Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» 578,5 693,3 119,8% Комплекс процессных мероприятий «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 597,9 635,2 106,2% Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 38,9 38,9 100% Комплекс процессных мероприятий «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 822,9 622,7 75,7% Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета – соисполнителей» 75,9 84,6 111,5% Источник: Минфин Воронежской области

Каким отраслям экономики усилят господдержку

Существенный прирост финансирования ожидается по ряду экономических статей. Как сказано в пояснительной записке к бюджету (копия есть у «Ъ-Черноземье»), расходы на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» вырастут в 2,2 раза — до 1,5 млрд руб. Причина — дополнительные 609,8 млн руб. на развитие ОЭЗ «Центр», индустриальных парков «Масловский» и «Масловский-2».

В 1,3 раза, до 238,5 млн руб., вырастет финансирование по госпрограмме «Развитие предпринимательства и торговли».

На комплекс процессных мероприятий, озаглавленный «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направят 145,9 млн рублей, что в 1,4 раза больше показателя 2025 года.

Госпрограмму «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» профинансируют на 7,7 млрд руб. с ростом ниже инфляции на 3,1%.

Однако расходы входящему в эту программу регпроекту «Развитие отраслей сельского хозяйства» снизятся с 2,92 до 1,83 млрд руб.

Взамен дополнительные 361,3 млн руб. направят на «создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», и на 465,1 млн руб. вырастут вложения в развитие и техническую модернизацию отдельных подотраслей АПК.

Финансирование регпроекта «Развитие малого агробизнеса» вырастет в 3,4 раза — до 189 млн руб.

На государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направят 410,5 млн руб. Прибавка здесь составит 7,8%, исключительно на уровне инфляции.

Финансирование регпроекта «Развитие промышленности» увеличится в 1,7 раза — до 126,7 млн руб. Почти в два раза, до 204,6 млн руб., вырастет финансовое обеспечение деятельности подведомственных промышленному блоку облправительства учреждений.

Стоит отметить, что в проекте областного бюджета на 2026 год средств на мероприятия по государственной поддержке организаций промышленности пока не запланировано. Это объясняется тем что соответствующая заявка для включения инвестпроектов в перечень особо значимых областным министерством промышленности и транспорта в минэкономразвития РФ не представлялась, говорится в пояснительной записке.

На госпрограмму «Содействие занятости населения» предусмотрено 1,29 млрд руб. с ростом показателя на 3,2%. Однако расходы на социальные выплаты безработным снизятся с 605,7 до 579,3 млн рублей. Связано это с уменьшением субвенции из федерального бюджета.

По мнению экс-главы департамента экономразвития области доктора экономических наук Анатолия Букреева, заложенного в бюджете региона увеличения доходов и расходов может оказаться недостаточно в 2026 году в связи со сравнительно высокой инфляцией. Проблема кроется в ее структуре: высок разброс в темпах роста цен на продукты и непродовольственные товары, поэтому интегральный показатель, по словам господина Букреева, не всегда объективен.

«Доходы должны быть более серьезные в бюджете заложены, как и расходы. Другой вопрос — есть ли резервы по увеличению, или их уже нет? Мы видим в структуре бюджета некоторый рост расходов на образование и медицину, но это так называемые обязательные статьи, которые нужно в обязательном порядке закрывать. Основная часть средств по ним идет на зарплату,— говорит господин Букреев.— В проекте также есть ОАИП, которую называют "бюджетом развития". И она, как мне кажется, наиболее уязвима. Доходов недостаточно, чтобы сделать больше объектов»,— отметил Анатолий Букреев. Господин Букреев считает, что в ходе исполнения и корректировок в 2026-м расходные статьи еще могут заметно вырасти.

В 2025-м когда основные параметры бюджета уже сильно менялись. После правок в апреле прогноз доходов был увеличен до 194,7, а расходов — до 242,1 млрд руб. при дефиците свыше 47 млрд руб. В пояснительной записке к проекту бюджета-2026 перед первым чтением приводилась самая актуальная оценка доходов — 214,2 млрд руб. В сравнении с этим показателем, рост в бюджете-2026 составит уже не 13,6%, а всего 1,3%, что значительно ниже инфляции .

С доходами же ситуация, по мнению эксперта, будет иная. «Я думаю, что в 2026-м доходы облбюджета увеличатся, учитывая субсидии и дополнительные распределения, но незначительно. Будущий будет посерьезнее с точки зрения вызовов, чем 2025-й. Можно ожидать не такие большие суммы,— сказал господин Букреев.

Финансовый эксперт, бывший управляющий «Промсвязьбанка» в Воронежской области Тимур Хлебников подчеркнул, что при планировании бюджета региона «требуется внимательно отслеживать баланс между краткосрочными экономическими интересами и среднесрочным развитием социальной инфраструктуры». При этом условии «последовательная сбалансированная бюджетная политика, проводимая регионом с 2010-го, способна обеспечить устойчивое развитие и укрепить экономические перспективы в будущем», уверен господин Хлебников.

«Что касается сокращений затрат на важные социальные направления,— продолжил господин Хлебников.— Такое решение обосновано, хотя и вызывает критику отдельных политических сил. Это сокращение следует воспринимать как временную меру оптимизации расходов. Инвестпроекты в жилищное строительство, здравоохранение и сельское хозяйство требуют значительных финансовых вложений. Временное уменьшение финансирования позволит сосредоточить усилия на первоочередных задачах. Следует подчеркнуть, что подобная стратегия направлена на повышение эффективности расходования ограниченных средств и максимизацию отдачи от каждого вложенного рубля».

Денис Данилов