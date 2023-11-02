Этот номер не пройдет

Антитеррористическая комиссия (АТК) при правительстве Воронежской области накануне признала нарушением мер безопасности стоянку автомобиля со снятыми или прикрытыми номерами. К такой мере водители обычно прибегают, чтобы не оплачивать платную парковку в центре города. Решение АТК станет основанием для эвакуации и штрафа от 3 до 500 тыс. руб., однако вывоз машин с парковок начнется только после согласования соответствующего регламента. Источники „Ъ“ ожидают, что это случится до середины декабря. Эксперты отмечают, что платные парковки в будущем могут потерять актуальность из-за вынужденного возвращения «советской модели» экономного владения автомобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О принятом на заседании во вторник решении АТК «Ъ-Черноземье» сообщили три источника в региональной власти и на транспортном рынке. Документ с официальной позицией, по данным «Ъ-Черноземье», еще находится на стадии утверждения. Собеседники „Ъ“ рассчитывают, что он будет оформлен до конца недели и опубликован в открытом доступе: «Все-таки штрафовать жителей на основании бумаг для служебного пользования будет некорректно».

Решение комиссии, которую возглавляет губернатор Александр Гусев, станет основанием для эвакуации с платных парковок машин с прикрытыми номерами, анонсированной властями еще в марте. Однако, по словам собеседников «Ъ-Черноземье», оно не означает немедленного начала эвакуации. Теперь правительству области, мэрии и концессионеру городских парковок (структура госкорпорации «Росатом») предстоит согласовать окончательную редакцию регламента, в рамках которого будет осуществляться эвакуация либо «очистка номеров».

Согласно последней версии регламента (копия есть у «Ъ-Черноземье»), владельцам машин без номеров будут вменять нарушение местных норм по борьбе с терроризмом.

При выдаче эвакуированной машины со штрафстоянки сотрудник полиции будет оформлять в отношении ее собственника административный протокол за «нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по обеспечению требований к антитеррористической защищенности» (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ). Правила дорожного движения (ПДД) РФ, напомним, не запрещают стоянку автомобилей без государственных регистрационных знаков.

Эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке будут для водителей бесплатными, однако им придется заплатить штраф за административное правонарушение (3–5 тыс. руб. для физлиц, 30–50 тыс. руб.— для должностных лиц, 100–500 тыс. руб.— для юрлиц) и штраф за неоплаченную парковку в 3 тыс. руб.

Оплачивать эвакуацию будет, как сказано в проекте регламента, муниципальный бюджет. Подрядчиком, по информации источников «Ъ-Черноземье», могут стать структуры транспортной группы «Автолайн», уже занимающиеся в Воронеже вместе с ГИБДД вывозом автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. По данным «Ъ-Черноземье», на «первоначальном этапе» ожидается работа до десяти эвакуаторов в день. Это практически весь парк, доступный городу. Спецтехника сможет вывозить от 60 до 80 автомобилей со скрытыми номерами «при условии их своевременного выявления». При этом продолжится и эвакуация машин, нарушающих ПДД.

«Не стоит ожидать, что такой объем автомобилей будет все время. Мера в первую очередь воспитательная. Поэтому вполне логично, что спустя считанные недели многие водители перестанут скрывать номера. И тогда количество эвакуаций может уменьшиться в разы»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье» в транспортной отрасли региона.

Бюджет проекта до начала 2024 года один из источников «Ъ-Черноземье» оценил в «несколько миллионов рублей»: «Времени на полноценные торги нет, поэтому закупку придется проводить в рамках 44-ФЗ по прямому договору с небольшим лимитом. А в 2024-м уже проторговывать услуги эвакуаторов полноценно».

Назвать конкретные сроки начала эвакуации собеседники «Ъ-Черноземье» затруднились. По их оценке, «техническая возможность» для этого появится уже в середине ноября, однако «утверждение юридических деталей» может потребовать еще месяца — до середины декабря:

«С огромной вероятностью до Нового года эвакуация начнется. У мэра Вадима Кстенина есть четкая позиция на этот счет».

В мэрии вчера предпочли не комментировать решение областной антитеррористической комиссии. «Достоверность (информации о сроках начала эвакуации.— «Ъ-Черноземье») не может быть подтверждена в настоящее время. Корректная информация будет должным образом и максимально широко обнародована тогда, когда придет время»,— написал в своем telegram-канале руководитель управления информации горадминистрации Никита Чеботарев. В облправительстве решение комиссии публично пока не комментировали.

Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин полагает, что из-за макроэкономических факторов платные парковки в российских областных центрах в будущем могут стать «неактуальными для основной задачи — сокращения транспортного потока».

«Пересадка на общественный транспорт может произойти не только за счет внедрения платных пространств, но и в связи с прогнозируемым переходом в России от буржуазной модели владения автомобилем обратно к советской,— считает господин Блинкин.— Эту тенденцию уже обсуждают дилеры и отраслевые объединения сервисных центров. Достаточно сравнить, сколько стоит машина одного и того же класса сегодня и пять лет назад. С этим ярким впечатлением сталкиваются многие автомобилисты. Объективной статистики еще не накоплено, но можно прогнозировать, что существенная часть водителей будет вынуждена, пусть со скрипом и недовольством, возвращаться к экономной модели использования автомобиля. То есть ездить на нем на дачу и по магазинам в выходные, но ежедневно эксплуатировать в пробках по пути на работу уже будет дорого и жалко, поскольку перспектива замены своей старой машины на новую стала более туманной».

Сергей Калашников