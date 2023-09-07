Чрезвычайно дорогие ситуации

На совместном заседании трех постоянных комиссий Воронежской городской думы депутаты вчера утвердили внесение изменений в две муниципальные программы, которые касаются развития транспортной системы и защиты от чрезвычайных ситуаций. По второй теме разгорелась дискуссия — депутатов смутило увеличение финансирования с запланированных 144,7 млн руб. до 1,1 млрд руб. В мэрии объяснили, что на размещение и содержание беженцев из зоны СВО ежемесячно направляются около 150 млн руб., и эти затраты бюджетом не были и не могли быть предусмотрены. Депутаты в итоге предложили пересмотреть и программу капремонта школ, на обустройство защитных сооружений в которых могут потребоваться более 700 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На размещение беженцев с Донбасса в Воронеже ежемесячно тратится порядка 150 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На размещение беженцев с Донбасса в Воронеже ежемесячно тратится порядка 150 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О внесении изменений в программу «Защита от чрезвычайных ситуаций» депутатам докладывал руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС» Сергей Хомук. Он рассказал, что расходная часть действующей программы составляет 144,7 млн руб., за счет которых финансируется обеспечение жизнедеятельности самого управления и мероприятия по защите населения. «Мы инициируем изменения в программу на 1,02 млрд руб.»,— анонсировал он.

«Есть такой вопрос, который заложен в программе,— оповещение населения. Деньги были заложены, но в области разработана новая концепция и уже утвержден проект, на реализацию которого планируются достаточно большие суммы. Только по Воронежу, чтобы сделать оповещение в соответствии с предъявляемыми требованиями, которыми оговорено, что 75% населения должно оповещаться при помощи радиотехнических средств, то есть сирены, необходимо 600 млн руб. Поэтому решение будет приниматься на уровне правительства РФ»,— уточнил господин Хомук.

Еще одна статья дополнительных расходов — здание, в котором находится управление. Ему уже 15 лет, и в нем вышла из строя пожарная сигнализация, поэтому эксплуатация строения запрещена. Согласно сметным расчетам, ремонт сигнализации обойдется в 697 тыс. руб. Эту сумму, отметил докладчик, управление изыскало из другой статьи расходов. Но самые большие траты, по его словам, приходятся на обустройство и содержание беженцев. Если в 2022 году финансирование этой части программы было в объеме около 500 млн руб., то в текущем затраты увеличились более чем в два раза.

Депутат от КПРФ Константин Ашифин удивился такому резкому увеличению сметы по уже утвержденной программе, ведь «сначала нужно вносить изменения в программу, а потом тратить деньги». На его взгляд, если происходит наоборот, как в обсуждаемом случае, под сомнение подпадает «сам способ формирования бюджета». Его поддержал коллега из «Единой России» Сергей Колиух, который попросил у докладчика разъяснений, почему объем затрат не был обозначен в программе изначально.

«В сложившейся ситуации такой подход невозможен,— ответил Сергей Хомук.— Каким образом мы могли знать, какие суммы нужно заложить в бюджет, не зная, сколько будет беженцев? Люди прибывают хаотично. Их размещением занимаются администрации городских районов, которые составляют списки и, согласно утвержденной методике, просчитывают затраты на содержание беженцев. Затем эти списки проверяются МВД, потом в нашем управлении все сводится в единую базу. Мы делаем общие расчеты затрат и направляем главе города с указанием необходимой суммы. Затем эти документы проверяются на региональном уровне и отправляются в МЧС России. После проверки это ведомство выделяет средства для компенсации региональному и муниципальному бюджетам».

Как пояснили финансисты мэрии, когда деньги из федерального бюджета еще не поступили, тратятся средства из резервного фонда городской администрации. Затем они компенсируются из регионального и федерального бюджетов. Кассовый разрыв есть — на сегодня долг составляет около 200 млн руб. Господин Хомук уточнил, что компенсация происходит с задержкой на три месяца. По его словам, «фактически уже потрачено 1,02 млрд руб., и траты продолжаются». Ежемесячно они «составляют около 150 млн руб.».

«Фактически образовывается дебиторская задолженность перед городским бюджетом»,— заметил господин Колиух.

В ходе заседания было заявлено, что после внесения изменений в программу, «скорее всего, в сентябре—октябре будет корректировка бюджета». «В соответствии с ранее принятым решением гордумы, депутаты имеют возможность в течение года влиять на формирование муниципальных программ, которые в дальнейшем будут ложиться в основу бюджета. Сейчас именно такой случай»,— напомнили представители мэрии. Депутаты пообещали «контролировать программу».

Резко возросшие затраты на защиту от ЧС вызвали вопрос, в какую сумму выльется финансирование недавно утвержденного гордумой решения о приеме из федеральной в муниципальную собственность сооружений гражданской обороны, находящихся в школах. Господин Хомук пояснил, что эти помещения вообще не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким объектам.

«Мы провели небольшие изыскательские мероприятия, чтобы понимать, сколько средств нужно хотя бы на составление сметы расходов. Оказалось, что от одного до двух миллионов рублей. А дальше мы сделали свои расчеты и пришли к такому результату: если эти помещения оставлять в статусе защитных сооружений, то приведение их в соответствие обойдется от 30 млн руб. и выше на каждое из 25, состоящих в реестре. Поэтому предварительно решили перевести их в статус укрытий, что позволит сократить расходы примерно на треть». Он уточнил, что процедура перевода из одного статуса в другой занимает примерно год. «Я думаю, с учетом нынешней непростой ситуации процесс можно будет ускорить»,— добавил Сергей Колиух.

Депутаты предположили, что с учетом таких затрат необходимо внесение изменений в программу капремонта школ, иначе «приведение в соответствие» таких укрытий «ляжет на плечи» руководства учебного заведения.

Виктория Шевченко