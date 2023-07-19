«Если мы не сделаем, никто не сделает»

На последнем перед каникулами заседании Воронежской городской думы депутаты рассмотрели сразу 39 вопросов, которые в основном касались внесения изменений в ранее принятые решения и поддерживались большинством без обсуждений. Но несколько вопросов из повестки привели к дискуссии. В их числе — об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Воронежа на период до 2041 года (общий объем финансирования — более 59 млрд руб.) и о согласовании приема из федеральной в муниципальную собственность сооружений гражданской обороны, находящихся в школах. Последняя инициатива может обойтись консолидированному бюджету региона в 900 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед уходом на каникулы воронежские депутаты проголосовали за пул стратегических решений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Перед уходом на каникулы воронежские депутаты проголосовали за пул стратегических решений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Говоря о программе развития коммунальной инфраструктуры, председатель профильной комиссии думы от «Единой России» Александр Сысоев заверил, что документ задает «четкий осознанный ритм движения при среднесрочном и долгосрочном планировании». А для того чтобы проект был сбалансированным, его построили на ранее утвержденных программах. Но есть и нововведения, «которые говорят о развитии города в принципе». Главная стратегическая задача документа — опережающее планирование инженерной инфраструктуры. «Конечно, такого опыта планирования у нас не было. Мы каждый год будем уточнять годовой этап исполнения этой программы. Но это не означает изменения самой программы: вектор выбран, и мы должны ему следовать»,— добавил депутат.

Как поясняют разработчики, задача программы — разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены госпрограммами различных уровней, планами субъектов естественных монополий, договорами комплексного развития территорий (с учетом требований генерального плана развития Воронежа на период 2021–2041 годов).

Делается все это для «обеспечения сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры, снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения качества поставляемых услуг».

Мероприятия программы планируется реализовать в два этапа (первый — 2023–2027 годы, второй — 2028–2041 годы) за счет бюджетных средств, выделяемых на соответствующий финансовый период, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Увеличения расходов бюджета города, а также штатной численности аппарата администрации не потребуется. Общий объем финансирования программы — 59,6 млрд руб.

Депутат Дмитрий Швецов заявил, что финансовое обеспечение такой стратегии под большим вопросом, федеральных средств на реализацию планов не выделяется.

«В последнее время полномочия и финансовые возможности и мэрии, и муниципальных депутатов только сокращаются. Вадим Юрьевич (Кстенин — мэр Воронежа.— «Ъ») умудряется находить инвесторов, которые, рискуя всем, вкладываются в социально значимые бизнес-идеи, но, я думаю, таких энтузиастов в отрасли ЖКХ немного. В ней царствуют коммерсанты, а есть сегменты отрасли, на которых не заработаешь. Чтобы эти вопросы закрыть, нужно искать источники финансирования. На данный момент в Воронежской области проживают 2,3 млн человек, в агломерации облцентра — 1,5 млн. При этом город существует за счет субсидий и субвенций, в его бюджете нет средств на решение вопросов. Но, думаю, программа все равно будет выполнена, потому что это конкретный инвестиционный план юридических лиц. А чтобы решались задачи программы в безмаржинальных сегментах, этим придется заниматься отдельно»,— констатировал господин Швецов.

Вносимые изменения в решение гордумы от 2013 года об утверждении положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом касались «создания условий для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности». При их рассмотрении депутат от СРЗП Артем Рымарь спросил у Вадима Кстенина, насколько возможно восстановить в Воронеже трамвайное сообщение. Глава города объяснил, что «транспортные коридоры все заняты», поэтому о трамваях говорить не приходится.

Зато о метробусе и троллейбусах вопрос по-прежнему прорабатывается: чтобы стоимость проезда в этом виде транспорта была доступной и сильно не отличалась от цены билетов на других видах, из бюджета необходимо направлять до 800 млн руб. в год. По словам мэра, у властей есть концессионная инициатива, которая ими рассматривается под контролем Минтранса РФ (возможно субсидирование проекта из федерального бюджета).

«Мы понимаем, что чудес не бывает, за все надо платить»,— заметил он.

Еще до рассмотрения вопроса о передаче в муниципальную собственность сооружений гражданской обороны — бомбоубежищ или укрытий, находящихся в федеральной собственности и в составе учреждений образования,– депутат от КПРФ Владимир Калинин предложил перенести голосование по нему, так как «это очень важная тема, требующая более серьезной проработки». Он призвал заслушать представителей регионального управления МЧС о работе, которая была проведена за длительное время пользования такими объектами, в том числе по их реконструкции и ремонту в соответствии с законодательством.

Депутат пояснил, что передача в муниципальную собственность означает финансирование ремонта этих объектов из местного бюджета в сумме на 900 млн руб. Кроме того, «бремя их содержания ляжет на плечи директоров общеобразовательных школ», на территории которых эти объекты находятся. Однако вопрос в повестке дня оставили.

При его обсуждении были высказаны разные позиции: одни депутаты согласились, что в вопросе финансирования предстоящей работы по приведению убежищ в надлежащее состояние МЧС не должно быть в стороне, «надо надавить на него»; другие высказались за то, чтобы принять в муниципальную собственность не мешкая со всеми вытекающими из этого обстоятельствами, потому что речь идет о безопасности детей. Но решать затем проблему совместно с региональной властью.

Вадим Кстенин призвал депутатов обойтись «без давления»: «Можно камни бросать в адрес любого министерства. Во время пандемии было много вопросов к Минздраву, частичная мобилизация показала, в каком состоянии находится система военкоматов… Правительство региона вынуждено заниматься всеми этими вопросами, потому что они касаются жителей». Мэр сообщил, что уже подготовил обращение к губернатору Александру Гусеву, в котором обратил внимание главы региона практически на все вопросы, озвученные на заседании депутатами, в том числе и о финансировании работ.

«Сооружения расположены в наших объектах и принимать их надо. Мы можем понести такие расходы, которых раньше не несли. Но, во-первых, это безопасность наших детей, на которой никто экономить не будет, во-вторых, мы много сейчас делаем того, чего раньше не было. Мы никогда раньше по 500 млн руб. в год на дороги частного сектора не тратили... По защитным сооружениям определимся с их категориями и необходимыми вложениями, также создадим детальный план, рассчитанный на адекватный срок, и приведем все в порядок. Если не сделаем мы, не сделает никто»,— резюмировал Вадим Кстенин.

В итоге решение о передаче было принято.

После этого депутаты внесли изменения в финансирование питания в местных школах, благодаря которым стоимость одноразового горячего питания отдельных категорий обучающихся с 1 сентября выросла с 71,5 до 74 рублей в день.

Виктория Шевченко