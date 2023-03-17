Безопаснее на штрафстоянке

«Ъ-Черноземье» стал известен возможный регламент эвакуации с улиц Воронежа автомобилей с прикрытыми номерами и с неоплаченной парковкой. Власти хотят сделать этот процесс бесплатным для водителей, а оплачивать штрафстоянку и эвакуатор из бюджета ради «мер безопасности». Автовладельцев при этом могут «воспитывать» допросами на предмет «рисков терроризма» в полиции и долгими формальностями. Эксперты предупреждают о возможных злоупотреблениях и перспективах судов за эвакуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении «Ъ-Черноземье» оказался проект регламента эвакуации автомобилей со снятыми или частично прикрытыми номерами с улиц Воронежа, в первую очередь — с платных парковок в центре. Многие горожане до сих пор избегают оплаты парковки, прикрывая номера визитками, газетами или медицинскими масками.

Из документа следует, что все расходы по эвакуации, хранению автомобилей и организации процесса будут покрываться за счет налогоплательщиков — из бюджета Воронежской области. Для водителей, прикрывающих номера, согласно проекту, эвакуация будет бесплатной и без штрафов — по правилам дорожного движения (ПДД) отсутствие номеров на стоящей машине не является нарушением. Бюджет также будет покрывать возможные повреждения автомобилей во время эвакуации.

Власти предполагают мотивировать эвакуацию в отсутствие нарушений ПДД антитеррористической безопасностью и необходимостью «усилить охрану общественного порядка» в условиях проведения специальной военной операции на Украине, ссылаясь на октябрьское решение президента о введении в Воронежской области «среднего уровня реагирования». Соответственно, когда этот режим отменят, эвакуации должны быть «прекращены», сказано в документе.

Несмотря на то что эвакуацию предлагается сделать бесплатной, в процедуре будет и «воспитательный элемент» для прикрывающих номера на парковке горожан, поясняют источники «Ъ-Черноземье» в региональной власти. Чтобы вернуть свою машину, собственнику придется обратиться в дежурную часть полиции в том районе, откуда она была эвакуирована. Там дознаватель допросит водителя о причинах, почему он скрыл номера.

В регламенте сказано, что полицейские также вправе обыскивать эвакуированную машину на «запрещенные предметы», а водителя проверять на неоплаченные штрафы и розыск. Если найдут просроченные штрафы — возбудят административное дело, а если подтвердят розыск — задержат. При этом за сам факт прикрытия номеров никаких наказаний не предполагается.

«В итоге наказывать водителей за скрытые номера будут их временем и нервами. Пускай сидят в отделах и убеждают, что они не диверсанты, не шпионы, не террористы. Сегодня за эвакуированную из-под запрещающего знака машину можно заплатить штраф и забрать ее через два часа. А здесь, очевидно, из-за всех формальностей водитель останется без машины минимум на весь день. Но она стоит как бы бесплатно»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Он уверяет, что практика не станет массовой «для всех районов Воронежа»: «Но с площади Ленина, парковок в районе расположения силовых ведомств и соцобъектов машины без номеров будут забирать быстро».

Отдельно в регламенте сказано, что с улиц Воронежа без дополнительных оснований могут быть эвакуированы «автомобили с регистрационными знаками других государств».

Источник «Ъ-Черноземье» в городской власти, напротив, предупреждает о «коррупционных рисках» механизма: «Вся нагрузка упадет на два отдела полиции — по Центральному и Ленинскому районам. Дознаватели и участковые в них уже загружены работой на 200%, а очередь из владельцев эвакуированных авто приведет к попыткам решить вопрос быстрее. И конечно же, принципиальные водители могут просто воспользоваться 51-й статьей конституции и отказаться от показаний по ситуации с номерами, в которой нет формальных нарушений закона. Инициатива выглядит как страшилка, к которой горожане привыкнут за несколько месяцев».

Организовывать эвакуацию планируют на региональном, а не муниципальном уровне. Совместно с полицией этим будут заниматься департаменты промышленности и транспорта и цифрового развития правительства области. По данным «Ъ-Черноземье», возможно, что в их штат возьмут дополнительных сотрудников, которые будут исполнять функции «инспекторов». Также потребуется организация «единой справочной службы».

Объемы финансирования, заложенные на проект, в регламенте не раскрываются. Собеседники «Ъ-Черноземье» затруднились их оценить.

Для запуска механизма эвакуаций необходимо, чтобы подписи под регламентом поставили губернатор Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, главы департаментов промышленности и цифрового развития облправительства Александр Десятириков и Денис Волков, а также начальник главка МВД генерал-майор полиции Михаил Бородин. По данным источников «Ъ-Черноземье», окончательную версию регламента в правительстве региона должны разработать и согласовать «крайне оперативно». Возможно, что новые правила начнут действовать уже с апреля.

Депутат городской думы Воронежа и бизнесмен Дмитрий Крутских считает, что для эффективной борьбы с прикрытыми номерами на платных стоянках необходимо введение платы за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках — по аналогии с наказанием за нарушение правил парковки. «Здесь к кнуту нужно добавить второй кнут и ввести механизм регресса. Работать будет только мотивация денежными издержками большими, чем стоимость парковки»,— считает господин Крутских.

Он отметил, что городским службам эвакуации хватит ресурсов на работу по новому регламенту. «Даже если финансировать их возьмется бюджет, а не водители, эвакуаторщики с готовностью отработают, поскольку плата будет достаточной. Думаю, что для появления у горожан привычки будет достаточно забирать с улиц 200 автомобилей в день — как в момент начала эвакуации за нарушения ПДД. Постепенно количество убранных машин сократилось до 30–40 в день»,— рассказал господин Крутских.

Он добавил, что «пока нет объективного механизма, чтобы подсчитать, сколько машин в городе реально стоят с прикрытыми номерами».

Руководитель подразделения «Городских парковок» в Воронеже Анатолий Кобяшев рассказал, что даже первые сообщения властей об эвакуации машин со скрытыми номерами существенно повлияли на дисциплину остановки и стоянки транспорта в центральной части города. Эту возможность 9 марта анонсировал пресс-секретарь губернатора Артем Сокольников. Напомним, что в конце прошлого года концессионер платных стоянок Воронежа ООО «Городские парковки» перешел под контроль «Росатома».

Изучивший проект регламента партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов предупреждает о «белых пятнах» в документе. «Властям нужно оценить риски злоупотреблений механизмом эвакуации. Автомобили с зарубежными номерами не являются редкостью и передвигаются по России на законных основаниях. Существуют и мотивировки для передвижения на автомобилях без номеров — например, во время перерегистрации. В итоге в результате регламента возможна эвакуация и случайных автомобилей — и их водителям придется доказывать свою правоту. Это может привести к судебным процессам о компенсации понесенных ими издержек, в том числе моральных»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников