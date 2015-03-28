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21:16
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
20:31
ФК «Тамбов» продал своего защитника в ЦСКА за €405 тысяч
18:14
Кандидатура Наталии Полуяновой предложена на пост спикера Белгородской областной думы
17:47
Кассация подтвердила правоту «Воронежпищепродукта» в споре за 357 гектаров
16:56
Владимир Мазенко покидает пост главреда воронежской газеты «Моё!»
16:46
В Курской области хотят создать центр мониторинга строительных ресурсов
16:27
«Волго-Дон АгроИнвест» может вложить более 150 млн рублей в объекты в Курской области
15:19
ГК «Черкизово» оценила вложения в проекты в Липецкой области в 22 млрд рублей
15:04
В Липецке по требованию прокуратуры внесут правки в закон о выборе бизнес-омбудсмена
13:18
Прокуратура исследует пробы с Чаплыгинского крахмального завода
13:00
Передано в суд дело подозреваемой в финансировании терроризма жительницы Воронежской области
12:33
Модернизация водоканализационного хозяйства Тамбова потребовала повышения тарифов
11:44
Мэрия Воронежа исключит возможность застройки Петровской набережной высотками
11:28
На Курской АЭС-2 залили более 1,6 тыс. кубометров бетона в фундамент здания энергоснабжения
10:15
Объем банковских вкладов воронежцев почти в два раза превысил величину кредитов
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(обновлено: 29.08.2019)
Рубрика "Тенденции Черноземья"
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Огонёк
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Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия