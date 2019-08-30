Бюджеты померились статьями

Власти регионов Черноземья к середине года завершили публикацию отчетов об исполнении бюджетов за 2018-й. Тогда сразу три области — Воронежская, Тамбовская и Орловская — впервые за современную историю сверстали главные финансовые документы без дефицита. Но лишь воронежским властям удалось выполнить план и добиться получения значительного профицита — почти 11 млрд руб. В Орловской области доходы ненамного превысили расходы. Для Белгородской, Липецкой и Курской областей исполнение бюджетов стало приятной неожиданностью — там бюджеты планировали дефицитными, а получили сравнительно крупные остатки средств. Они должны помочь регионам значительно сократить госдолг и сэкономить на обслуживании банковских кредитов.

Бюджет Воронежской области на 2018 год, как сообщал ранее “Ъ-Черноземье”, планировался с небольшим преобладанием расходов над доходами, документ вносился в облдуму с профицитом в 147 млн руб. Доходы ожидались в 84,5 млрд руб., а расходы — в 84,4 млрд руб. Притом что дефицит областного бюджета на 2017 год был запланирован в 2,8 млрд руб. Но в результате профицит оказался практически на два порядка большим. По итогам исполнения в 2018 году он составил 10,9 млрд руб., сообщили в правительстве Воронежской области. Доходы возросли до 113 млрд руб., расходы превысили 102 млрд руб. Общее исполнение областного бюджета по расходам составило 96% к плану, неисполнение связано с «экономией средств». К тому же ранее бюджет Воронежской области не доходил до отметки 100 млрд руб.

В облправительстве итоги исполнения бюджета объясняют «положительной динамикой отраслей экономики региона», отмечая опережающий рост основных макроэкономических показателей по сравнению со среднероссийскими значениями. За 2018 год в бюджет Воронежской области поступило свыше 82 млрд руб. собственных налоговых и неналоговых доходов. Это на 20% (13,7 млрд руб.) больше, чем в 2017 году. Остальная часть доходной части — преимущественно субсидии из федерального бюджета. Их объем в бюджете-2018 составил 30,9 млрд руб. Большая часть, 19,2 млрд руб., пришлась на целевые федеральные средства.

По словам руководителя регионального департамента финансов Надежды Сафоновой, «дополнительные доходы регион не направлял на текущие нужды, а формировал базу в виде переходящих остатков для финансирования расходов 2019 года — и в первую очередь мероприятий национальных проектов». «Такое исполнение бюджета прошлого года обеспечило нам возможность финансирования в текущем году принятых расходных обязательств без дополнительного привлечения заимствований», — отметила госпожа Сафонова.

Спикер Воронежской облдумы Владимир Нетесов полагает, что профицита удалось достичь благодаря «верстке бюджета по программно-целевому принципу»: «Наши подходы к планированию финансовых затрат и контроль над ними стали более эффективными. Расходы становятся адресными, что важно для дальнейшего развития региона».

Глава региона Александр Гусев ранее отмечал, что в Воронежской области также меняется политика относительно областного и муниципальных бюджетов: «Нет необходимости сегодня во множественных субсидиях. Нужно провести тщательный анализ и заняться укрупнением, к тому же это создаст почву для самостоятельности муниципалитетов — выбирать, куда именно, на какой объект или мероприятие в первую очередь направить средства. Конечно, это должно касаться только тех муниципалитетов, которые зарекомендовали себя как способные на подобное распоряжение финансами. Тем, кому нужна помощь в распределении, мы продолжим ее оказывать».

В Тамбовской области бюджет на 2018 год был запланирован с равными доходами в 41,27 млрд руб. При этом бюджет на 2017-й был, как и много лет подряд, дефицитным, расходы превышали доходы на 1,3 млрд руб. Доходы составили из 22,34 млрд руб. налоговых и неналоговых поступлений, 18,92 млрд руб. — безвозмездных поступлений (в основном федеральные и субсидии) и 18,9 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Из последней доходной статьи половина — 9,11 млрд руб. — приходится на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Но исполнить бюджет без превышения расходов над доходами региональным властям не удалось. После ряда корректировок он был исполнен с доходами в 44,71 млрд руб. и расходами в 44,99 млрд руб. Дефицит, таким образом, составил 286,8 млн руб. На 2019 год региональные власти уже не строили столь амбициозных планов. Актуальный документ составлялся исходя из прогноза 38,7 млрд руб. доходов, 40,7 млрд руб. расходов и дефицита в 2 млрд руб.

Добиться профицита удалось также в Орловской области. Она была третьей в Черноземье, где планировался бездефицитный бюджет на 2018 год. Его доходы и расходы ожидались на уровне 27,67 млрд руб. В ходе корректировок в течение года доходы выросли до 33,22 млрд руб., а расходы — до 32,89 млрд руб. Профицит составил 326 млн руб. Объем доходов вырос к 2017 году на 18%, а расходов — на 8%, отмечают в региональном департаменте финансов.

Бездефицитность в этом регионе является исключением по сравнению с практикой Воронежской и Тамбовской областей и объясняется спецификой местной бюджетной политики. Орловские власти принимают бездефицитный бюджет не из-за сокращения расходов, а из-за уже достигнутого предельного лимита госдолга. Если в бюджете региона появится дефицит, то его нечем будет скомпенсировать. Поэтому на 2019-й в Орловской области вновь сверстали бездефицитный бюджет. На момент утверждения его доходы и расходы планировались в 31,8 млрд руб. По итогам 2018 года Орловщина смогла снизить госдолг лишь на 1,1%, с 18,3 до 18,1 млрд руб.

В бюджетах Курской, Липецкой и Белгородской областей на 2018 год первоначально был запланирован дефицит, но исполнение в ряде случаев разошлось с прогнозом.

Бюджет Белгородской области был принят с планом по доходам в 87,9 млрд руб., по расходам — 91,5 млрд руб. Дефицит ожидался в 3,6 млрд руб. Но после ряда корректировок по итогам 2018 года региональная казна получила 93,66 млрд руб. доходов, притом что на расходные статьи было направлено 85,56 млрд руб. Таким образом, регион получил профицит — более 8 млрд руб. Несмотря на это, белгородский бюджет на 2019 год запланирован с 81,7 млрд руб. доходов, 85,3 млрд руб. расходов и дефицитом в 3,6 млрд руб.

Проект бюджета Курской области на 2018 год предусматривал около 43 млрд руб. доходов, расходы в 46,1 млрд руб. и дефицит «на уровне прошлогодних показателей» в 3,1 млрд руб. Регион также смог исполнить его с профицитом. Доходы после ряда корректировок, как сказано в отчете обладминистрации, составили 56,59 млрд руб., расходы — 54,73 млрд руб. Разница оценивается в 1,87 млрд руб.

После этого местная бюджетная политика стала более оптимистичной. В 2019-м власти намерены сделать бюджет как минимум бездефицитным. Главный финансовый документ был утвержден с доходами и расходами в 49,4 млн руб. Первый зампред комитета финансов обладминистрации Инна Апонасенко ранее поясняла “Ъ-Черноземье”, что бюджет верстается таким «из-за сбалансированного соотношения прогноза доходов и расходов».

Дефицит бюджета Липецкой области на 2018 год по проекту должен был достичь 1,53 млрд руб. Доходы ожидались на уровне 46,99 млрд руб., расходы — 48,52 млрд руб. Исполнен он был с большим приростом как доходов (64,11 млрд руб.), так и расходов (57,85 млрд руб.). В результате был получен профицит 6,26 млрд руб. Впрочем, главный финансовый документ на 2019 год приняли с планом на 4,9 млрд руб. дефицита, 53,4 млрд руб. доходов и расходы в 58,2 млрд руб.

В том числе за счет полученного профицита почти всем регионам Черноземья удалось значительно сократить госдолг в первом полугодии 2019-го. Три из них даже смогли погасить долг бюджета перед банками. Воронежская (задолжала 15 млрд руб.) и Курская (3 млрд руб.) области освободились от него полностью, у Липецкой (2,5 млрд руб.) осталась сравнительно небольшая сумма. Банковские кредиты со ставкой в пределах 8% в Воронежской области гасили любыми свободными средствами и замещали займами из федерального бюджета под 0,1%.

Совокупный госдолг шести регионов Черноземья на 1 июля составил 107,27 млрд руб., сообщается в мониторинге Минфина. За первое полугодие его удалось сократить в среднем по макрорегиону на 13%. По данным на 1 января, он составлял 123,61 млрд руб. При этом за весь 2018-й снижение не достигло и 8%.

По итогам полугодия лидером среди регионов Черноземья по сокращению госдолга стала Воронежская область. На начало 2019-го ее задолженность составляла 30,98 млрд руб., а за следующие шесть месяцев уменьшилась на 30%, до 21,73 млрд руб. Регион за полугодие полностью поменял структуру долгов, погасив все 15,28 млрд руб. дорогих в обслуживании банковских кредитов и заменив их займами из федерального бюджета (19,98 вместо 12,8 млрд руб.) по минимальным процентам. Также регион погасил часть облигаций (осталось 1,74 вместо 2,91 млрд руб.). В 2018-м воронежским властям удалось сократить госдолг на 7%.

Надежда Сафонова рассказала “Ъ-Черноземье”, что процентная ставка по банковским кредитам региональной казны составляла от 7,3 до 7,6%: «Поэтому постоянно проводилась работа по их досрочному погашению за счет временно свободных средств бюджетных учреждений и дешевых краткосрочных кредитов из федерального бюджета». Их ставка, как отметила госпожа Сафонова, составляет 0,1% годовых при сроке пользования 90 дней и годовом лимите в 7 млрд руб. Регион также направил на погашение госдолга часть профицита бюджета-2018.

Стоит отметить, что уровень долговой нагрузки региона определяет не абсолютная величина госдолга, а соотношение между ней и собственными налоговым и неналоговым доходами облбюджета (в расчет не берутся безвозмездные субсидии и субвенции). Когда обязательства превышают доходы или приближаются к этому уровню, финансовое положение региона считается неблагоприятным. “Ъ-Черноземье” рассчитал уровень долговой нагрузки областей Черноземья, исходя из данных Минфина на 1 июля и планируемой на стадии утверждения местными парламентами величины собственных доходов облбюджетов на 2019 год. Почти во всем макрорегионе соотношение не достигает рискованного уровня. Только в Орловской области долг областного бюджета, как несколько лет подряд до этого, почти равен запланированным на 2019-й доходам. Соотношение составляет 91%.

Сергей Калашников