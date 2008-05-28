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16 октября, среда
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Главные анонсы 16 октября
15/10
СКР предъявил обвинение всем пятерым новым фигурантам «московского дела»
02:19
ВС РФ отказался возвращать в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой
04:30
Россия поддерживает предложение ООН рассмотреть в суде невыдачу дипломатам виз США
15/10
Владельцев новых машин обяжут устанавливать номера в день покупки
05:45
В ходе протестов в Каталонии пострадали более 70 человек, задержаны 25
05:25
Личный состав МВД сократился до рекордного числа из-за опасений пенсионной реформы
04:58
Япония выделяет $6,5 млн для восстановления последствий тайфуна Хагибис
03:49
Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
03:22
«Победа» поднимает цены на рейсы в Россию из-за иска транспортной прокуратуры
02:58
Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа
02:14
Песков: обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля будет рассматриваться
01:45
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
01:17
Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку
00:54
СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
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(обновлено: 16.10.2019)
Программа дополнительного лекарственного обеспечения
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия