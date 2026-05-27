Минздрав готовит проект о продаже рецептурных лекарств только по электронному рецепту

Минздрав России разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«У нас еще есть одно направление — это продажа рецептурных лекарственных препаратов, которые будут привязаны к электронному рецепту, и тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов», — отметила госпожа Самойлова (цитата по «Интерфаксу»)

По словам Аллы Самойловой, если законопроект примут, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта. В свою очередь, статс-секретарь замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что Минздрав ожидает завершения доработки такого законопроекта.

Глава Росздравнадзора во время выступления в СФ также напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта в настоящее время предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Если это препарат предметно-количественного учета (ПКУ) — то 200 тысяч рублей.

В конце марта в Минздраве предложили вести журналы предметно-количественного учета только в электронном виде. К препаратам ПКУ относятся наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества, утвержденные специальным приказом ведомства. Их оборот подлежит строгой регистрации: все операции с ними фиксируются в специальном журнале, врачи выдают на них рецепты особой формы.